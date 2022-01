Carlota Corredera desvela que estuvo confinada por covid: "Ha estado patrocinado por el RiescoGate"

Después de una ausencia de varios días en Sálvame, una de sus presentadoras fetiche, Carlota Corredera, ha regresado al plató. Pero dicha ausencia no fue por vacaciones o por descanso, sino por haber estado confinada en su domicilio tras haber contagiarse de coronavirus. La presentadora ha regresado con fuerza al programa y ha explicado cómo pasó el confinamiento.

"He estado literalmente pegada a la televisión" ha comentado. "Quiero darle las gracias a Marta Riesco. Os aseguro que así como a Marta López la tuvimos que agradecer el entretenimiento durante el confinamiento, gracias a Marta Riesco se me ha pasado volando el encierro".

"De verdad, gracias a Marta Riesco y a todos mis compañeros de la mañana y de la tarde, he estado pegada sin moverme de la televisión, se me ha pasado volando. Mi confinamiento ha estado patrocinado por el Riesco Gate" ha comentado Carlota, totalmente agradecida al programa por haberle hecho los días mucho más amenos.

Carlota Corredera, de presentadora una vez más MEDIASET

Aún así, no ha querido preocupar a los espectadores ni a sus compañeros, y ha querido dejar claro que ha pasado el virus de una forma leve, sin síntomas muy graves. "Di antígenos negativos enseguida. Pero de verdad, gracias a todos porque estaba pegada, no me podía mover”.