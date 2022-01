El polémico vídeo de Paz Padilla con Anne Igartiburu y María del Monte sigue trayendo cola. Su postura sobre las vacunas fue ampliamente criticada, sobre todo por su compañera Belén Esteban. Sálvame las ha vuelto a reunir en un plató y han saltado chispas. Tanto es así que la presentadora ha acabado por abandonar el plató.

Todo ha comenzado con la ex de Jesulín tratando de ser suave y amigable: "Te respeto, pero es verdad que me pareció innecesario tu mensaje. Yo lo que he dicho lo sigo pensando igual". Pese a ese inicio, a la gaditana se le notaba cierta tensión, una calma que precedía a la tempestad absoluta.

"Hemos sido víctimas de los haters. Yo estuve hablando con Igartiburu y María del Monte sobre que Obregón no podía dar las campanadas, lo cual me dio mucha pena. Estábamos hablando de cómo ella se había infectado y tal. Fue una conversación de mucho tiempo. Extrajeron un trocito en la que yo explicaba que no entendía el que, estando vacunada, te infectaras. Me lo preguntaba María del Monte", ha comenzado a explicar Paz Padilla.

"Entonces yo decía que, aunque tuvieras las vacunas, no servía para nada en el sentido de que te infectabas del virus nuevo. No he dicho ninguna barbaridad. Por mucho que tengas las vacunas, yo decía que la gente no se relajara por el hecho de que tuviera pasaporte Covid. No soy negacionista ni antivacunas. De hecho, en la misma conversación lo digo", ha querido zanjar el asunto la cómica. Pero nada más lejos de la realidad.

Paz Padilla se explica ante el público de 'Sálvame' MEDIASET

La tensión ha ido en aumento

Belén Esteban también quería dar por zanjado el asunto pero, antes de volver a la mesa con el resto de los colaboradores, ha querido dar un último apunte sobre la historia, que es lo que ha desatado el huracán. "No me creo lo que me estás diciendo. Te respeto, pero no me lo creo. Creo que has metido la pata hasta dentro, y no sabes cómo cambiarlo. Pero no quiero una guerra contigo".

Esas palabras no le han sentado nada bien a la presentadora de Sálvame que, cada segundo que pasaba, estaba más y más tensa por la conversación: "Yo creo que te has pasado. Salir de esta historia diciendo que yo miento... Si quieres vamos a un juzgado y ponemos las pruebas".

Paz Padilla queriendo llevar a Belén a los juzgados por lo que ella misma ha afirmado en un live, que ridículo es. #yoveosálvame pic.twitter.com/zroScBxLBS — Anyi Jiménez (@AnyiJimnez4) January 20, 2022

Tras el momento de tensión, las dos han regresado al plató principal a seguir con el programa, pero Paz Padilla no quería dar todo por terminado y ha seguido preguntando hasta que Belén ha estallado.

"Yo sinceramente creo que Paz no cree en la vacuna", ha dicho la de Paracuellos. "Porque tú lo digas, ¿no?", ha respondido la humorista ante esta afirmación y le ha pedido explicaciones alegando que ella se había metido en ese problema.

¡Pues ya se ha liado! Paz Padilla abandona el plató de #yoveosalvame después de enfrentarse a Belén Esteban pic.twitter.com/lnqaA726AI — telemagazine (@telemgzn) January 20, 2022

"¡Oye, mira, la que te has metido eres tú haciendo ese vídeo! A mí no me eches ahora la culpa. Y las caras de Anne y María del Monte eran un poema", ha estallado Belén Esteban, provocando que la presentadora se quitara el micrófono y abandonara el plató diciendo "Paso".

Kiko Hernández, presentador sustituto

Ante la marcha de Paz, Kiko Hernández se ha tenido que poner como presentador y ha ido preguntando a todos los colaboradores, uno a uno, qué pensaban sobre las palabras de Paz. "Yo cuando explica lo del video, a mí no me convence. Yo creo que a raíz de todo el revuelo, se ha informado bien", ha comentado Kiko Matamoros.

Enfrentamientos en #yoveosalvame tras la salida de Paz. pic.twitter.com/4SB1vky0bu — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 20, 2022

Mientras, Chelo García-Cortés ha afirmado que no se la cree. Y María Patiño ha sorprendido a todos al decir que no quería pronunciarse al respecto. Matamoros ha insistido en que debía ser sincera con lo que opinaba y ha preguntado a Belén Esteban, que ha comenzado a ponerse muy nerviosa por el comentario. "Se ha dicho aquí algo que no es verdad y lo sabéis todos", ha afirmado muy molesta.