El directo de Instagram que compartieron Anne Igartiburu, María del Monte y Paz Padilla se hicieron virales por las erróneas y disparatadas explicaciones que esta última dio acerca de la vacuna del coronavirus, confundiendo conceptos, nombres y lugares.

Es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, las vacunas es una proteína que te meten la 'spider', que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de 'Luján', y el bicho ha mutado y ahora tenemos la 'onitrón'. Y entonces el bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la 'spider', que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos, tres, el virus entra por otro lado, con lo cual, te infecta. La delta y la 'oritrón' han mutado en África", decía Paz Padilla, en una buena sucesión de despropósitos.

El lugar originario del virus es Wuhan (China), la variante predominante ahora es la Ómicron, entremezcla los conceptos de proteína y espícula viral, atribuye a áfrica todas las mutaciones del virus y se equivoca en cuanto al funcionamiento general de una vacuna, que no impide la entrada de un virus, si no que ayuda a que el sistema inmune lo reconozca y combata con eficacia.

En cualquier caso, las explicaciones de Padilla han generado la hilaridad en redes, que se ha llenado de memes sobre sus declaraciones.