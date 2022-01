El Gobierno urge a los bancos a garantizar la inclusión financiera de los mayores.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se ha reunido este jueves con los representantes de las tres patronales bancarias y el Banco de España para abordar la importancia de garantizar la inclusión financiera del conjunto de la sociedad, incluidos los mayores, y la urgencia de adoptar medidas en este sentido.

Al encuentro han acudido el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán; el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez; la secretaria general de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), Cristina Freijanes, y el director de Conducta de entidades del Banco de España, Fernando Tejada.

Calviño ha trasladado a sus interlocutores la inquietud del Gobierno por la inclusión financiera de toda la sociedad, con especial énfasis en las personas de más edad. Lo ha hecho en una reunión en la que también han estado presentes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés, y el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo.

Asimismo, ha solicitado a las tres patronales y al Banco de España información sobre la efectividad de las medidas que el sector ya ha puesto en marcha para asegurar el acceso de los mayores a los servicios financieros y ha recalcado la necesidad de actuar en esta línea para que no queden fuera del sistema.

En el encuentro, los participantes han acordado que el Observatorio para la Inclusión Financiera realizará un diagnóstico de la situación y, en el plazo de un mes, las patronales bancarias revisarán su 'Protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca'. Así, plantearán nuevas soluciones para garantizar el acceso de los mayores.

Campaña en change.org

Hace unos días, un pensionista de 78 años lanzó una campaña en la plataforma change.org para denunciar el sentimiento de exclusión de los mayores por parte de los bancos y pedir un trato más humano desde estas entidades.

"Tengo casi 80 años y me entristece mucho ver que los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ahora casi todo es por Internet… y no todos nos entendemos con las máquinas. No nos merecemos esta exclusión. Por eso estoy pidiendo un trato más humano en las sucursales bancarias", escribió Carlos San Juan en change.org.

Y añadía: "Muchas personas mayores están solas y no tienen nadie que les ayude, y otras muchas, como yo, queremos poder seguir siendo lo más independientes posibles también a nuestra edad".

Hasta el momento, la petición ha recabado más de 320.000 firmas, pero San Juan, que se confiesa "muy emocionado y agradecido", espera conseguir muchas más. Por ello, solicita la colaboración de la ciudadanía y la difusión del mensaje.