Juan Echanove, preocupado por la salud de Antonio Resines: "No sé qué pasaría conmigo si él no saliera de esto"

El intérprete Juan Echanove acudió este miércoles a El Objetivo, donde fue preguntado por la periodista Ana Pastor sobre cómo estaba viviendo la hospitalización de su amigo Antonio Resines. El actor permanece ingresado en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid desde el pasado mes de diciembre.

"Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es: 'Mi amigo Resines está luchando'", avanzó, asegurando que el artista es "un luchador, el mejor de todos nosotros, con diferencia".

La pareja de actores se conoce desde la juventud. Tanto es así que han pasado más de 40 años desde que coincidieran por primera vez: "Yo le conozco desde que éramos niños prácticamente, teníamos 19 o 20 años. Resines es el mejor, es un tipo estupendo y excelentísimo actor. Es un excelentísimo productor".

En palabras de Echanove, Resines es un intérprete que "todo lo que ha hecho, lo ha hecho dentro de un cariño y un respeto de la profesión que solamente tienen los grandes actores".

La situación de Echanove inquieta a su círculo cercano, pero también a sus seguidores, que sienten preocupación al no conocer apenas detalles del estado de salud del actor. "Está en una situación delicada", explicaba recientemente Javier Gutiérrez, mientras Jesús Calleja apuntaba que seguía "estable" y que estaba empezando a "remontar". Pepón Nieto, por su parte, fue optimista. "Yo tengo fe y esperanza de que va a salir bien de esto y que va a tirar para delante. Seguro que sí", contó el actor de Los Serrano.