Cs proposa una 'targeta blanca' que garantisca accés a transport adaptat a persones amb mobilitat reduïda

Després de reunir-se amb representants del sector del taxi adaptat, la portaveu adjunta de Cs Mamen Peris recorda que "els qui pateixen qualsevol tipus de restricció personal en la seua mobilitat, ja siga en major o menor grau, s'enfronten dia a dia a nombroses dificultats que els impedeixen desenvolupar una rutina amb plenes garanties".

Un dels majors impediments, entre uns altres, és el que afecta als trasllats en transport públic per a acudir als seus llocs de treball, centres d'estudi o qualsevol altra activitat diària.

Per açò, el grup 'taronja' demana major implicació per part de les administracions per a garantir una qualitat de vida òptima al col·lectiu, alguna cosa que passa per garantir que tots puguen desplaçar-se "amb total llibertat i sense dificultats d'accessibilitat".

"La veritat és que les opcions d'accés a un transport adaptat varien molt segons la zona geogràfica", recorda la portaveu adjunta en el comunicat, per la qual cosa Cs veu imprescindible comptar amb un servici complementari que s'adapte a la demanda, en funció d'horaris, origen i destinació sol·licitats, i que permeta un servici 'porta a porta' per a millorar l'atenció a persones amb greus problemes de mobilitat.

La iniciativa també defèn l'engegada d'una taula de treball per a la regulació d'aquest tipus de targeta i instruments de sol·licitud de transport adaptat en la qual participen representants del Consell, dels grups parlamentaris, d'associacions del taxi i de l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), així com dels col·lectius de persones amb mobilitat reduïda.