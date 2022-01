RTVE estrena el programa de entrevistas 'Las tres puertas', con María Casado y con la productora de Antonio Banderas

"Un programa de entrevistas que propone a la audiencia un respiro para hablar con calma, calidez e inteligencia de temas que nos preocupan", así describe la directora de Contenidos Generales de RTVE Amalia Martínez de Velasco, el programa Las tres puertas, que estrenará La 1 muy pronto con María Casado al frente.

María Casado ha afirmado que Las tres puertas, que se producirá, en el Centro de RTVE en Cataluña en colaboración con Teatro Soho Televisión (la productora de televisión de Antonio Banderas), es "el proyecto más apasionante de mi vida" y explicó que nace de "muchas conversaciones con Antonio sobre cómo hemos perdido la charla serena en televisión. Con humildad y valentía queremos volver a abrir esa puerta".

El nombre del programa responde a las tres puertas o filtros de Sócrates, las tres preguntas que toda persona se debe formular antes de decir algo: ¿es verdad?, ¿es bueno?, ¿aporta algo? En el programa, atravesar esas tres puertas será imprescindible para darle el verdadero valor a la palabra.

En el programa, "queremos gente que piense diferente y que tenga cosas que decir. Queremos referentes Marca España. Es importante recuperar el poder de la palabra. Queremos una tele cercana y natural", se proponía Casado, que también es la presidenta de la Academia de Televisión.

La periodista quiere que sus entrevistas sirvan para "pensar y reflexionar" y para "conocer a la persona que hay detrás de esos personajes". Cada semana varios invitados que tengan cosas que contar y propondrá charlas sinceras y sencillas poniendo en valor la palabra y la reflexión. Personas españolas y también personajes internacionales de diferentes disciplinas: gente de referencia en las artes, la ciencia, el empresariado, el deporte, la divulgación, la enseñanza, la moda, la gastronomía...

María Casado además no ejercerá de entrevistadora unidireccional y no tiene miedo a exponerse ella misma. "No solo voy a preguntar yo, sino que quiero que los invitados se sientan en libertad para que tengan la tentación de preguntarme. Más que entrevista, quiero llamarlo charla".

Además, "habrá música en directo y actuaciones de nivel todas las semanas".