Duras críticas al adelanto de 'Hentai', el nuevo tema de Rosalía: "Parece escrito por un Cantajuegos borracho"

La barcelonesa ha vuelto a revolucionar las redes en estos últimos días. Tras sacudir el polvo con el anuncio de su nuevo álbum, la autora de El mal querer ha traído toda una oleada de críticas de todo tipo por su pequeño adelanto de Hentai, un nuevo tema que promete no dejar indiferente a absolutamente nadie, para bien o para mal. Y, por supuesto, Rosalía ha querido defenderse antes de que todo vaya a peor.

Rosalía carga con grandes expectativas a sus espaldas. Tras su segundo y gran disco, que sacudió la industria musical española a su manera y la puso en lo más alto hasta traspasar la barrera internacional, la artista ha continuado trabajando en sus nuevos proyectos y experimentando con diferentes géneros.

Como parte de su nuevo disco, Motomami, que va a lanzar este 2022, ha lanzado un tercer adelanto por redes: por medio de un simple tiktok donde canta parte de la letra de su nueva canción, ha dejado desconcertado a más de uno. Y es que la letra del fragmento de 20 segundos que ha publicado dice: "Te quiero ride, como mi bike. Hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó, segundo es chingarte, lo primero Dios".

En menos de una hora después de que lo publicaran, no tardaron en llegar reacciones de todo tipo y todas tenían en común el mismo punto: decepción. Desde críticas por insinuaciones sexistas, pasando por una "mala calidad" que comparan con las canciones que lanzaba combinando flamenco y trap en sus inicios, hasta unas letras más "simples" que han disgustado a más de uno.

La letra de lo nuevo de Rosalía... pic.twitter.com/hV1mhaDtZo — ✨Mr.Faith💛 (@MrFaith91) January 16, 2022

Lo de Rosalía es como si el que hace las canciones para el Cantajuegos hubiera llegado borracho y cachondo a casa y hubiese abierto el bloc de notas. — Fleibur. (@Dr_Fleibur) January 16, 2022

La canción “Hentai” de Rosalia es la mayor mierda que vas a escuchar probablemente en tu vida pero le va a sacar pasta por un tubo igualmente, porque aunque sea una mierda es la mierda de Rosalia 🥲 — Yaiza Ackerman 𓆉 (@yaizaruizx) January 17, 2022

Por supuesto, tampoco han tardado en abundar los memes y las referencias culturales más dispares para dar el habitual toque de humor mediático al asunto. Eso, sin restar el tono cínico presente en todo momento.

Rosalía escribiendo Hentai



pic.twitter.com/ohMa7r4UC3 — Alicia Sanz stan account (@whatever_004) January 16, 2022

La Rosalía en su casa viendo como hablamos de la mierda de letra que acaba de sacar, pero ella contenta porque le suben las visitas: pic.twitter.com/NtbcQiVlnp — Frankie (Ronin) (@frankieplaying) January 17, 2022

dios cuando rosalia deja de rezarle y empieza a batirla pic.twitter.com/MA4CwQMP1U — 🚌💨 (@alsapremium) January 16, 2022

El próximo concierto de Rosalía pic.twitter.com/jM6NYrHenj — Adrián Amoedo 🏳️‍🌈 (@adrianamoedo) January 16, 2022

Otros, por su parte, han insistido en que si las letras las hubiera publicado un hombre, las críticas no se habrían pasado de crueles. Hay quien también se ha animado a comparar las letras con el mítico Safaera de Bad Bunny.

No les molesta cuando viene de cantantes masculinos... — Valkesy (@NKDnada) January 16, 2022

la vd q el tema ese d rosalia suena d puto culo pero si lo de segundo es chingarte lo primero es dios lo hubiera dicho yung beef estaríais subiendo un genius lyric card poniendo #barras 😭 — ♡irene☆ (@num1angeI) January 16, 2022

La letra de la canción de Rosalía es básicamente lo mismo que la letra de cualquier reggeatonero/rapero pero con base de piano. Lo único que cambia es vuestra reacción. Con Rosalía os lleváis las manos a la cabeza y lo de ellos lo véis como algo normal y les aplaudís. That's IT. — R.e.m ⛈🦋 (@Kehlaniiii_) January 16, 2022

Y dado que todos tenían una opinión al respecto, Rosalía por sí misma ha decidido abrirse paso por Twitter y mandar a callar a algunos. Y es que la artista también ha dado like a algunos comentarios donde la defienden en cuanto al argumento de que, efectivamente, si fuera un chico esta reacción multitudinaria no habría tenido lugar.

Las personas q os está molestando la letra de Hentai estáis bien?? — R O S A L Í A (@rosalia) January 16, 2022

Además, ella misma ha estado compartiendo el post de una cuenta de humor en la que bromean sobre si el set de grabación de la canción incluiría un micrófono con forma de pene, imagen gráfica incluida.

Set de gravació de Hentai pic.twitter.com/u7dDvlgIbt — Rosalia Fonts (@RosaliaFonts) January 16, 2022

Por el momento, Rosalía sigue calentando motores, y nunca mejor dicho, como hizo con el segundo adelanto de su álbum, un breve avance de su tema Saoko, canción en la que Rosalía rinde homenaje a Daddy Yankee. "Hace ya tres años del El Mal Querer. El mismo tiempo que llevo trabajando en el nuevo álbum. Soy muy perfeccionista y quiero de verdad que la música tenga feeling. Quiero que tenga un sentido, un objetivo y que parta del propósito de que se sienta bonito y real", anunciaba en una intervención para un programa local de República Dominicana,

"El flamenco es una música con mucha tradición y que lleva ya muchos años. Como está tan codificada, la gente piensa que es una cosa y no puedes salirte de ella", explicaba, atendiendo a las críticas que salieron a raíz de este primer disco.

Según lo afirmaba en su entrevista, para ella "no hay solo una forma de ver las cosas, sino que cada persona tiene una forma de pensar diferente que hace que hagas distinto el flamenco". Definiéndose como "sensible" admitía que "mentiría si dijera que las críticas no afectan". Por ahora, toca esperar y prestar atención a sus redes para los próximos anuncios de este disco. Y, quién sabe, puede que decida rematar las críticas entrando en una 'Reputation era' al puro estilo Taylor Swift.