Así fue el tenso encuentro de Julián Muñoz y Jesús Gil en Salsa Rosa

Este viernes 14 de enero se estrena la nueva docuserie en Telecinco sobre Julián Muñoz en la que, a través de una entrevista, el exalcalde de Marbella repasará su historia con Isabel Pantoja, así como los detalles del Caso Malaya y otros conflictos que acontecieron a lo largo de su vida.

Sin duda, uno de los momentos televisivos más destacados fue el enfrentamiento entre Julián Muñoz y el empresario y dirigente de fútbol, Jesús Gil, quien también fue alcalde de Marbella entre 1991 y 2002. Este tenso encuentro sucedió en el año 2003 en el popular programa de televisión Salsa Rosa, momento en el que públicamente mostraron sus enemistades que habían ocultado durante tantos años.

Julián Muñoz es el protagonista de la nueva docuserie que estrena Mediaset este mismo viernes 14 de enero de 2022, donde los espectadores podrán ver una entrevista, parecida a la que ya se emitió con Rocío Carrasco, donde el exalcalde de Marbella contará su verdad sobre su relación con Isabel Pantoja. Su llegada a Marbella, el 'caso Malaya'... Esto es lo que cabe esperar de la docuserie que hoy ve la luz. Julián Muñoz es el protagonista de la nueva docuserie que estrena Mediaset.

¿Por qué surgió esta enemistad?

"Porque ha habido donaciones que te las has quedado tú", le reprochaba el que fuera presidente del Club Atlético de Madrid. "¿Te digo de quién? Mañana lo tienes por carta", seguía. "No, ahora", le insinuaba Julián Muñoz ante esta acusación. "Has convertido el ayuntamiento en una casa de atracos", sentenciaba Jesús Gil.

El enfrentamiento en este programa de crónica rosa sucedió en un contexto marcado por la moción de censura en el Ayuntamiento de Marbella, cuando el alcalde por aquel entonces era Julián Muñoz.

"A uno les has ofrecido 50 millones esta mañana para comprarle, y antes de ayer a otro 500. ¿De dónde sacas tanto dinero?", le inculpaba Gil. "Eres un embustero, de los convenios que tú firmabas y te lo llevabas. Eres un golfo", respondía Muñoz.

Tras haber estado a la sombra del empresario Jesús Gil cuando este era alcalde de la ciudad y haber sido su mano derecha, la enemistad entre ambos saltó a finales de la década de los 90, concretamente en 1999 cuando Gil ingresó en la cárcel por malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. Cuando fue inhabilitado dejó la alcaldía de Marbella a Julián Muñoz y fue cuando se desarrolló la traición entre ambos personajes públicos que salió a la luz en este programa de Salsa Rosa.