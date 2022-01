Blas Cantó responde tajante al "el amor lo puede todo" de Paz Padilla: "¿Sabes lo que llegan a hacer algunas personas?"

Paz Padilla no pasa por su mejor momento profesional, al menos públicamente, pues, además de sus afirmaciones sobre la vacuna, ha sido muy criticada por decir, sobre el caso de violencia vicaria de Rocío Carrasco y Rocío Flores, que "el amor todo lo puede". Por ello, algunos espectadores han pedido su despido, y rostros conocidos han mostrado su rechazo a sus palabras.

"El amor sí lo puede, el amor incondicional. El que antepones el amor a tu rabia, tu odio, tu rencor... Si hay amor, olvidamos el rencor. Olvidamos lo que ha sucedido, partimos de cero", comentó la presentadora en Sálvame mientras Kiko Hernández intentaba hacerle ver que los casos de violencia de género no son el mejor ejemplo para esa afirmación.

Otro de los que criticó las afirmaciones de Paz Padilla fue Blas Cantó, quien se indignó cuando oyó otra de las declaraciones de la gaditana en Sálvame en las que decía que, sin amor, la vida no merece la pena.

Paz Padilla por su salud mental y la de los demás debería estar fuera de Telecirco ya#yoveosálvame pic.twitter.com/uPI4Xa8b49 — NoeliaBcn (@NoeliaBcn1) January 4, 2022

"Erróneo mensaje de Paz Padilla, una vez más. ¿Sabe usted cuántas personas pierden la esperanza a lo largo de su vida?", critica el cantante. "Hay momentos en la existencia de una persona que el amor se apaga por completo. Un instante en el que todo su mundo se vuelve gris. En el que no eres capaz de sentir ese amor del que usted habla. Ni darlo ni percibirlo. Ni siquiera sabes que existe".

Y así es como Blas Cantó, hundió a paz Padilla, sin despeinarse.



Buenos días. pic.twitter.com/LRsTQvHU9U — Perramalditaaaa (@perramalditaaa2) January 14, 2022

"Usted está diciendo que esas personas 'no merecen vivir' porque no han encontrado 'el amor'", continuó. "¿Sabe usted lo que llegan a hacer algunas personas en ese punto? Se suicidan. Porque, como usted dice, creen que no merecen vivir. Y usted lo ha vuelto a recordar".

"Si de verdad usted sintiera amor, desearía amor, por mucho que a otros les cueste encontrarlo dentro de sí mismos", concluyó.