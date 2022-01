'Sálvame' reabre el debate sobre Rocío Carrasco y Kiko Hernández termina enzarzándose con Paz Padilla

Ha pasado casi un año desde que se estrenase la docuserie de Rocío Carrasco, un formato que hizo historia y que abrió muchos debates en la calle y en la televisión. Pero parece que aún hay mucho de lo que hablar y hay personas que aún continúan dándole vueltas al mismo asunto: la conversación pendiente entre la protagonista y sus hijos.

Así ha sucedido este martes en Sálvame, donde Paz Padilla ha intentado animar a que se reencuentren madre e hija, porque "el amor todo lo puede", y ha terminado enzarzándose con Kiko Hernández.

"Lo que más me sorprende es que [mi madre] permita que sus compañeros de Sálvame hablen de mí como hablan", declaró Rocío Flores el lunes en El programa de Ana Rosa. Tras esto, Carmen Borrego le ha respondido que entiende que le moleste lo que se diga de ella, pero que le "hubiera gustado oírla a ella salir diciendo que en este programa se le ha dado mucha caña a su madre", como sucedía anteriormente.

"Tú no puedes hacer esa afirmación, no puedes decir 'que mi madre permita'. ¿Tú sabes si lo ha hecho o no?", ha preguntado Kiko Hernández a cámara. "El primero que ha hablado de sus hijos en las revistas ha sido Antonio David, y tú nos has puesto a parir también".

"Estás hablando de vetos. Aquí a la única que se le ha dicho que es una vetadora es a ti, porque tú vetaste a Belén Rodríguez en el debate [de Supervivientes 2021]. Tú, Rocío Carrasco no", ha añadido el tertuliano.

Paz Padilla apuesta por "el amor incondicional" para solucionar las cosas

Paz Padilla por su salud mental y la de los demás debería estar fuera de Telecirco ya#yoveosálvame pic.twitter.com/uPI4Xa8b49 — NoeliaBcn (@NoeliaBcn1) January 4, 2022

En ese momento, Paz Padilla ha intervenido para opinar que le rompe el alma ver a madre e hija así, y las anima a reencontrarse. Según ha comentado, si hace falta, las encerraría a las dos en una habitación para que hablaran.

"Tendrán que estar preparadas las dos", le ha rebatido Kiko Hernández. "Tienes razón al 90%, si no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando, donde ha habido tantos camiones de mierda".

"El amor lo puede todo", ha respondido Paz Padilla, algo que ha hecho estallar al tertuliano: "¡No, no lo puede! ¡Porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida! ¡Por el amor de Dios! ¿¡Tú le dirías a una señora que ha sido maltratada que se encierre con su maltratador en una habitación y se digan 'te quiero'!?".

"El amor sí lo puede, el amor incondicional. El que antepones el amor a tu rabia, tu odio, tu rencor... Si hay amor, olvidamos el rencor. Olvidamos lo que ha sucedido, partimos de cero", ha comentado la presentadora.