Rocío Flores confirma que pasó la Nochevieja con Antonio David y Olga Moreno: "No hubo momentos de tensión"

La celebración de las fiestas navideñas en casa de las celebrities se ha convertido en uno de los temas más comentados en los últimos días. Tras conocer cómo y con quién habían pasado los rostros más conocidos de nuestro país la Nochebuena, ahora toca conocer qué ha pasado en Nochevieja.

Pese a que Rocío Flores no quiso dar muchos detalles antes de la celebración del evento, este lunes sí se ha sentado en el Club Social de El programa de Ana Rosa para explicar a los espectadores y a los colaboradores cómo fue la velada.

La joven ha confirmado que pasó la Nochevieja junto a su padre, Antonio David Flores, y Olga Moreno. Además, Rocío ha señalado que pese a la separación de la pareja, todos han buscado lo mejor tanto para Lola como para David y, por ello, no hubo ningún momento de tensión durante el acontecimiento.

"Que te separes de una persona no equivale a que te tengas que llevar mal o a que no te tengas que saludar. Además, tienes algo en común que, al final, es lo importante y yo lo único que quiero es que esas dos criaturas estén bien. Que no pasen por lo que yo he pasado", ha agregado la joven.

En lo que respecta al deseo de Rocío Carrasco acerca de quedarse como está en 2022, Rocío Flores ha explicado que no había visto antes el vídeo y se ha quedado bastante sorprendida: "Ya no sé ni qué decirte. Lo que me sorprende y lo que me da más pena es que permita que sus compañeros de Sálvame hablen de mí como hablan".

"Yo la voy a querer igual porque, aunque a la gente se le olvide, es mi madre y me ha parido. Y a mí mi madre me duele. Lo que pasa es que no voy a estar aquí todos los días llorando cuando estoy viendo, por otra parte, que se están haciendo las cosas de otra manera. El día que ella quiera, lo volveré a repetir hasta la saciedad, aquí estamos. Si quiere. Si no quiere, mucho no puedo hacer. Yo no me voy a ir nunca porque es mi madre", ha argumentado Rocío con lágrimas en los ojos.

"No me hace falta que sea Navidad para echarla de menos. También te digo que estoy acostumbrada porque ya son muchos años", ha señalado Rocío Flores. "Las navidades, desde que se fue mi abuela, exceptuando una que pasamos con José y con todos, no te voy a explicar cómo han sido porque es dar demasiadas explicaciones que nunca doy", ha agregado la nieta de Rocío Jurado.

"Quiero dejar el 2021 atrás, que se me ha hecho eterno y ha sido el peor año de mi vida", ha señalado la joven deseando, también, que la buena racha le dure bastante en este 2022.