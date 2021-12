Rocío Flores confirma que no ha pasado la Nochebuena ni la Navidad con Antonio David ni con Olga Moreno

Cómo han pasado la Nochebuena y la Navidad nuestros celebrities se ha convertido en el plato fuerte de los programas de corazón en esta semana. Aunque estas son fechas indicadas, tradicionalmente, para pasarlas rodeados de familiares y amigos, algunos de los famosos de nuestro país han optado por no hacerlo.

La separación de Antonio David y Olga Moreno fue la noticia más comentada hace solo unos meses, cuando la pareja comenzó a hacer vidas por separado y Rocío Flores se vio obligada a dar la cara por la familia en el plató de El programa de Ana Rosa.

Tras haber confirmado que la expareja habría pasado la Nochebuena y la Navidad juntos en pro del bienestar familiar y de Lola, la hija que tienen en común, Rocío ha comentado en el matinal que ella no ha pasado esta celebración con ellos, por lo que no ha podido dar detalles acerca de cómo fue el encuentro.

"No lo he pasado con ellos porque me ha tocado pasarlo en otro sitio, no por lo que haya pasado. Eso que quede claro, porque luego se empiezan a sacar conclusiones", ha dejado claro la joven. "Siempre he sido una persona de pasar las Navidades en familia. Para mí siempre han sido momentos muy especiales, sobre todo porque está mi abuela, que todavía la tengo. Es la última que me queda y ojalá me dure mucho tiempo", ha agregado Rocío.

La joven ha apuntado, además, que ni Antonio David ni Olga Moreno quieren que sea ella quien ofrezca información acerca de "lo que hacen o dejan de hacer". No obstante, sí ha explicado que "en los cumpleaños han estado todos juntos". Rocío ha agregado que, para Nochevieja, tiene planes tanto con la familia como con los amigos y que todo dependerá de cómo va la situación con respecto a los contagios de coronavirus.