Piden el despido de Paz Padilla en Change.org

Paz Padilla atraviesa uno de sus peores momentos profesionales desde que comenzase a trabajar en televisión. Sus últimas declaraciones en Sálvame sobre la relación de Rocío Flores y Rocío Carrasco le han costado un aluvión de críticas que han terminado en una petición de Change.org en la que se solicita que la presentadora y actriz sea despedida, según informa la revista Semana.

"No está capacitada actualmente para ser presentadora o colaboradora en televisión", se explica en el texto que acompaña la demanda, al mismo tiempo que califica de "temerarias" sus últimas "manifestaciones públicas". En ellas, Padilla repetía como un mantra que "el amor todo lo puede".

En este sentido, la presentadora apuntó que "si pudiera cogería a una y a otra y las encerraría en una habitación" para que hablaran y solucionaran las cosas y que no las dejaría salir "hasta que no os digáis 'te quiero". Su opinión enfadó a Kiko Hernández que le reprochó que el amor "no lo puede" todo, recordando "¡esta señora ha estado a punto de quitarse la vida!". "¿¡Tú le dirías a una señora que ha sido maltratada que se encierre con su maltratador en una habitación y se digan 'te quiero'!?", le preguntó.

Sobre este discurso, la petición de Change.org, que ya ha superado las 2.300 firmas, considera que "parecía un cura antiguo dando una homilía pidiendo sumisión a las mujeres y abnegación a las madres" y cree que le hace un "flaco favor a las mujeres maltratadas".

La solicitud también recoge las afirmaciones de Paz Padilla sobre la vacuna contra el coronavirus y la variante ómicron en un directo de Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte. Entonces aseguró que "no sirven para nada" porque el virus ha mutado y es capaz de contagiar igual.