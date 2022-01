La docuserie de Rocío Carrasco y la separación de Olga Moreno y Antonio David han sido capítulos anteriores de, por así decirlo, una misma trama mediática. Y la confirmación de la relación del exguardia civil con Marta Riesco podría considerarse un nuevo episodio. Sin embargo, personas que anteriormente parecían situarse a un lado de esta historia, ahora no estarían tan de acuerdo con esta nueva noticia.

Cuando Rocío Carrasco comenzó a contar su historia en la serie documental, recibió numerosos apoyos de defensores dentro de la cadena: Carlota Corredera, Jorge Javier Vázquez, María Patiño, Kiko Hernández... Sin embargo, también consiguió detractores, colaboradores de Telecinco que no creían su testimonio como Kiko Matamoros, Antonio Montero o Alessandro Lecquio.

A pesar de publicarse la noticia de la separación con Olga Moreno, tertulianos como Diego Arrabal desmintieron que fuera real y, finalmente, Antonio David aseguró que estos rumores de los medios habían provocado su ruptura.

Pero, tras esta información, se elucubró sobre la relación del exguardia civil con Marta Riesco, algo que se desmintió por activa y por pasiva. Hasta este miércoles, que no solo se habló de que vivían en la misma casa, sino que los dos protagonistas confirmaron que estaban juntos.

Ahora, parece que hay rostros de Telecinco que se sienten algo engañados, tanto por uno como por otro, pues siempre les desmintieron esta relación. Por ello, hay tertulianos en la cadena que, drásticamente, han pasado de defender a Antonio David a criticarlo por su forma de proceder con esta historia, y, especialmente, lo han hecho para defender a Rocío Flores y Olga Moreno.

Alessandro Lecquio: "Antonio David intenta colar su historia"

Alessandro Lecquio en 'El programa de Ana Rosa'. MEDIASET

Lecquio ha sido uno de los primeros en mostrar su desacuerdo en El programa de Ana Rosa. Curiosamente, Rocío Carrasco dijo sobre Alessandro la famosa frase de "perro no come perro" con la que relacionó a Antonio David con el conde, pero ahora el italiano ha querido desmarcarse de la actuación del exguardia civil.

"A finales de octubre, ella me estuvo negando rotundamente la historia con Antonio David", comenta el pasado miércoles. "Y, sin venir a cuento, me habló con una crueldad extrema de Olga".

"El comunicado no es un acta notarial, su naturaleza es más bien la de un panfleto publicitario en la que cada uno intenta colar su historia, y eso es lo que hace Antonio David", opina este jueves. "En el comunicado dice que hace unos meses los dos decidieron separarse, y en su declaración a la prensa acusó a los medios de cargarse una familia, y las dos cosas no son compatibles".

"Que ahora nos vengan a decir que la relación empezó cuando se rompió la otra, te lo crees tú y nadie más. ¡Porque yo por ahí no!", sentencia el conde. "¡Ya está bien! Me creo absolutamente todo lo que han dicho en Sálvame, esta relación empezó mucho antes de lo que están diciendo, por lo menos cuando Olga estaba en Supervivientes".

Jorge Pérez: "Estoy muy decepcionado con Antonio David"

Jorge Pérez en 'Ya es mediodía'. MEDIASET

Poco después, en Ya es mediodía, el siguiente tertuliano que ha hablado ha sido Jorge Pérez. El modelo, amigo de Rocío Flores tras convivir con ella en Supervivientes, siempre se mostró más partidario de su familia. Y, del mismo modo, lo sigue haciendo, aunque defendiendo a su amiga, para lo cual critica a su padre.

"Estoy muy decepcionado con Antonio David, y perdonad porque vengo muy cabreado con este tema", comienza diciendo. "Sabiendo el año de mierda que ha pasado Rocío, todo lo que realmente ha pasado, creo que se han precipitado, porque tengo mis dudas de que les hayan pillado".

"Por ese respeto a Olga, que sigue cuidando de sus hijos, hacer esto me parece muy equivocado e incluso cruel", opina. "Todo el mundo tiene derecho a enamorarse, pero cuando tienes hijos, adquieres una responsabilidad, y si no te lo piensas antes de tener hijos".

Kiko Matamoros: "Antonio David, has hecho muy mal las cosas"

Kiko Matamoros en 'Sálvame'. MEDIASET

Otro de los grandes defensores de Antonio David, que ha sido incluso amigo suyo, ha sido Kiko Matamoros. Pero ahora, mantiene la misma mala opinión sobre cómo ha procedido el ex de Rocío Carrasco: "Has hecho muy mal las cosas, y las has hecho muy mal porque no sé si estás detrás de la noticia que se ha filtrado, pero de lo que sí estoy seguro es de que había un interés de que esto se conociera por parte de Marta".

"No sé si Antonio David pensaba eso o no, pero sí me consta que en la cabeza de Marta sí se valoraba esa posibilidad, y me anunció que se iba a hacer público", asegura el tertuliano este jueves en Sálvame. "Es tan fácil como sentarte y decir: 'Mira, me he enamorado de esta señora'. No es justo por Olga, no es justo por Rocío Flores, en la situación que ha quedado".

"Olga y Rocío Flores son las grandes víctimas de esta historia", defiende él. Poco después Chelo García-Cortés le reprocha que, hasta ahora, había "apoyado a ciegas" al exguardia civil, a lo cual él responde que su postura siempre ha sido apoyar "a Olga y a los hijos de Antonio David".

Marta López: "Olga se merece que Antonio David le dé su sitio"

Marta López en 'Sálvame'. MEDIASET

Por su parte, Marta López también ha mostrado su rechazo a lo sucedido, pues, aunque ha tenido buena relación con Antonio David, ella es una gran amiga de Olga Moreno.

"Él casi nunca ha salido a defender a Olga ni a su hija. Y ha salido a dar la cara por Marta", comenta la exgranhermana. "A la primera que se lo tenían que haber dicho es a Olga, que es la primera que se lo merecía. No es justo lo que está pasando".

"Olga no se merece nada de eso. El que se ha portado mal con ella es Antonio David. Solo por cómo se porta con sus hijos, se merece que él le diera su sitio", añade.