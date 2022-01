Marta Riesco da la cara en 'El programa de AR': "Estoy enamorada. Respeto el dolor, pero no soy responsable"

Hace solo un día, la revista Lecturas se hacía eco de una de las noticias 'bomba' del mes de enero: Antonio David habría rehecho su vida con la periodista Marta Riesco. Tras los rumores, la comunicadora confirmó su relación con el exguardia civil, defendiendo que no iba a "negar lo evidente".

Las acusaciones de sus compañeros de El programa de Ana Rosa, que pedían que Riesco apareciese en el matinal para dar explicaciones tras haber negado los rumores hace solo unas semanas, finalmente, esta ha decidido dar la cara para, este jueves, responder a las preguntas que ha considerado oportunas.

También Rocío Flores se ha sentado en el sillón del Club Social del matinal, donde ha defendido que no sabía nada acerca de la relación entre la periodista y su padre: "Desde el minuto cero que salió este rumor, me desmarqué del tema. En ningún momento he preguntado".

Al ver la incomodidad de la joven, Olga Moreno ha decidido intervenir por teléfono para asegurar que la Rocío decía la verdad. "Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a salir. No voy a hablar de mí ni de su padre. Rocío, que estés tranquila. Ella no sabía absolutamente nada. Ni ella ni yo, os lo prometo", ha afirmado la sevillana.

Marta Riesco ha optado por no sentarse en el sillón habilitado para el resto de colaboradores, pero sí ha reconocido que está "enamorada" de Antonio David y que, aunque respeta "el dolor de todas las partes", ella no se siente "responsable" de lo que ha ocurrido. Además, la comunicadora ha querido dejar claro que su relación con el exguardia civil comenzó después de que saliera a la luz la separación con Olga Moreno.

"Me ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo llegar a ser periodista"

La periodista ha apuntado que su aparición como protagonista del Club Social es algo "excepcional", puesto que no quiere "ser un personaje público". "Me ha costado muchísimo trabajo y esfuerzo llegar a ser periodista, reportera, y estar en el programa en el que siempre he querido estar", ha agregado la mujer que, además, ha añadido que "a veces el corazón manda" y "quizá, si hubiese pensado en todas las consecuencias, no habría llegado hasta aquí", pero "son cosas que pasan".

La periodista también ha querido agradecer el respeto que han mostrado otros periodistas: "Soy una mujer que, ahora mismo, quiero que me defina mi trabajo, no con quién estoy. Lo digo porque sé que es complicado, sobre todo si estás empezando una relación con Antonio David Flores. Sé que va a ser muy complicado, pero os pido por favor que me dejéis intentarlo".

"Quiero seguir levantándome a las cinco de la mañana. No quiero ir a un reality, no quiero conceder ninguna entrevista de nada sobre mi vida privada. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. También aclarar que jamás, nunca, he comercializado con nada que tenga que ver con mi vida privada", ha explicado Riesco.

Pese a la insistencia de Joaquín Prat, la periodista no ha querido responder a ninguna pregunta más, aunque sí ha reconocido que comenzó a fijarse en Antonio David hace tiempo: "Muchas veces he dicho que me parecía una persona atractiva e interesante. Me gustaba pasar tiempo con él. Mis compañeros han sido testigos de muchos momentos en los que hemos estado en los pasillos hablando. No tiene por qué coincidir lo que yo puedo sentir con lo que luego ocurre".

"Quiero ser Marta Riesco, la periodista que lleva aquí cinco años. Que se lo ha currado, que ha pasado por la universidad. Yo no tengo a nadie que haya trabajado en televisión. Hay gente que lo duda, por eso lo explico", ha sentenciado la comunicadora. Prat, por su parte ha agregado que Marta, cuando llegó a Mediaset, "comió mierda", como todos en nuestros trabajos, y "poco a poco te vas buscando un hueco en la vida".

Para terminar el programa y zanjar su implicación, Rocío Flores, con lágrimas en los ojos, ha explicado: "Quiero empezar a pensar en mí de verdad. Me gustaría que, en la medida de lo posible, no se me juzgara sobre la decisión que tomo de no querer pronunciarme al respecto de la relación, de querer sobrellevarlo de la mejor manera posible. No va a llover a gusto de todos. Tengo claro que Olga siempre me va a tener y mi padre también porque es mi padre".

"No me gustaría que se me juzgara. A lo mejor no estoy al nivel que de lo que se espera todo el mundo, de lo que pueda o no pueda decir. Me gustaría que se me respetase porque yo quiero a los dos. No estoy de acuerdo con muchas cosas, pero me gustaría que se entendiera mi postura", ha sentenciado la joven.