"No me lleváis al cuartel porque no me sale de los...": la amenaza de un cazador a agentes de la Guardia Civil

El partido animalista PACMA ha publicado un vídeo en internet y las redes sociales en las que denuncia el comportamiento de un cazador después de ser requerido por agentes de la Guardia Civil para que mostrase su licencia para cazar expedida por la Junta de Castilla y León.

"Los cazadores son violentos y no respetan nada, ni siquiera a las autoridades. ¡Son un peligro para las personas y animales!", ha escrito en su cuenta de Twitter la organización defensora de los animales. "Esta es la gente que secuestra nuestros montes. ¡Nadie estará seguro hasta prohibir la caza por ley!", ha finalizado PACMA.

En el vídeo, los agentes de la Benemérita le piden la documentación para ejercer la caza, a lo que el hombre responde con insultos y amenazas. "Estoy hasta los huevos, me paran siempre y tengo mil denuncias".

"Chillo porque me sale de las pelotas. Tengo dos huevos y cada uno me pesa un kilo. A mí no me lleváis al cuartel porque no me sale de los cojones", afirma el cazador que amenaza con dar una paliza a los guardias civiles.

Incluso amenaza a uno de los agentes: "Me cago en tus muertos. Es que tengo una cuenta pendiente con ese chupapollas. Y te lo juro por mis hijos que nos tenemos que pegar, el mayor palizón de la historia. Vamos a quedar tú o yo. Tú o yo. Que me cago en tus muertos".