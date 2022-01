La emotiva felicitación de Paz Padilla a su íntimo amigo, el diseñador Xoan Viqueira: "No concibo mi vida sin ti"

La vida de Paz Padilla ha cambiado radicalmente en el último año tras la muerte de su marido, Antonio Juan Vidal. Desde entonces, ha intentado hacer frente a la vida con una sonrisa y uno de sus mayores apoyos ha sido Xoan Viqueira.

El diseñador se ha convertido en un íntimo amigo de la presentadora y así lo ha mostrado ella con una emotiva felicitación en su cuenta de Instagram donde reconoce lo importante que es su presencia.

"Un día me llamaste y me dijiste que no podías venir conmigo de viaje porque no te encontrabas bien, estabas mal, y no querías entristecerme más", ha revelado recordando el comienzo de su relación. "Yo te dije que estaba tan triste que era imposible que tú me entristecieras más".

Junto con cientos de imágenes y vídeos de los últimos meses, la cómica ha recitado las bonitas palabras que le ha escrito: "Te quiero dar las gracias por haber aparecido en mi vida porque no la concibo sin ti".

Ha definido a Xoan como un "pilar importante", señalando que una amistad como la suya "blanca, con amor incondicional y una generosidad inmensa" está por encima de todo. "Quiero que sepas que yo también celebro cada día de tu vida. Gracias, amigo, por estar cerca, por quererme y por dejarte querer tanto. Te quiero", ha concluido con voz visiblemente emocionada.

"Gracias a ti por estar en mi vida", ha respondido el cumpleañero a una publicación que ya tiene más de 50.000 me gustas en la cuenta de la colaboradora de Telecinco.