Se busca novia para Iván González: el exsuperviviente quiere una chica "fiel y con mucha personalidad"

Iván González ya ha superado esa época de Mujeres y hombres y viceversa en la que aprovechaba sus ratos para sacar a relucir sus habilidades de flirteo. Ahora, el jerezano de 30 años ha aprovechado su canal de mtmad para llamar a candidatas con su casting personal.

Algunos van a First Dates, y otros lanzan sus comunicados por redes. Hace poco él mismo lo confirmaba: busca sentar la cabeza y formar una familia. Tras decir que ahora mismo tiene "el corazón abierto", ha hecho un repaso de las cualidades propias, sin cortarse lo más mínimo, y de las abundantes que busca en su futura compañera.

"Soy súper atractivo, soy empresario, fiel, amante de los animales, la familia va siempre ante todo para mí, me gusta el fútbol, el gimnasio, salir con mis amigos, no soy nada tóxico y tampoco celoso", ha comentado, tal vez, esperando que más de una tome nota.

En cuanto a su 'contrato de condiciones' sentimentales, el exconcursante de Supervivientes ha ido más allá: "Que no sea una persona celosa ni impulsiva, que cuando se enfade no te venda ni te critique porque al final del día se va a la cama contigo, que tenga mucha personalidad".

"Que no le importe tanto la opinión pública, que viva su vida y no lo que le diga la gente que haga… y que sea fiel. Personas tóxicas, celosas y que no hayan disfrutado de la vida, que se abstengan", ha advertido.

A pesar de lo complicadas que sean estas condiciones debido a su naturaleza como personaje público, busca algo tranquilo: "Con esto último me refiero a que hayan vivido lo que hayan querido, hayan pasado por todas las etapas de su vida, hayan estado con los hombres que les haya apetecido… a mí eso me da igual, a mí me importa el presente, no el pasado, yo lo que quiero es que sea fiel, que me apoye en mis proyectos y esté conmigo".

El propio Iván González no se ha olvidado de mencionar a Oriana Marzoli, dedicándole unas bonitas palabras y añadiendo que le gustaría que su futura novia tenga varias cualidades similares a ella.