Un vídeo muestra que locales del Front Marítim de Barcelona siguen abriendo como 'discos' a pesar del cierre del ocio nocturno

Un vídeo publicado este martes por la emisora SER Catalunya muestra cómo algunos locales del Front Marítim de Barcelona siguen funcionando como discotecas hasta poco antes del toque de queda. Los locales tienen doble licencia, de restaurante y de discoteca, por lo que pueden estar abiertos como restaurantes hasta las 00.30 horas sin incumplir las actuales restricciones para la Covid.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado que ni la Guardia Urbana ni la inspección del distrito han detectado un incumplimiento generalizado de su actividad, aunque el pasado lunes sí que levantaron acta por exceso de aforo en un local. Desde el sector defienden que los locales tienen licencia para abrir y que están funcionando como restaurantes-bar, aunque reconocen mejoras.

En el vídeo publicado por la SER se ve cómo diversas personas están bailando en el interior de dos locales sin mascarilla y sin cumplir las distancias de seguridad. De hecho, esta actividad no está actualmente permitida, ya que los locales de ocio nocturno están cerrados en cumplimiento de las restricciones vigentes en Cataluña para frenar la sexta ola de la Covid.

Desde el Ayuntamiento, apuntan a que los locales no están incumpliendo la horas de cierre ya que, como restaurantes, pueden permanecer abiertos hasta las 00.30 horas. Sobre la actividad que se desarrolla en su interior, la Guardia Urbana y la inspección del distrito pasan regularmente por la zona, como por otras de la ciudad, y no han detectado un incumplimiento general. En concreto, el fin de semana pasado la Guardia Urbana fue y no observó ninguna infracción al respecto. Las mismas fuentes indican que este lunes, cuando volvieron, sí que se levantó acta por exceso de aforo en uno de los establecimientos.

Les mismas fuentes indican que ni los agentes ni la inspección pueden hacer un control las 24 horas del día todos los días de la semana.

Por su parte, el Govern lo ve "intolerable", como ha explicado la portavoz Patrícia Plkaja este martes. "Las normas son para todos", ha recordado Plaja. "Si es sancionable la actitud de los responsables del local, se va a hacer", ha subrayado Plaja, que ha condenado el comportamiento de las personas que aparecen en el vídeo.

Desde el sector del ocio nocturno también destacan que hay otros establecimientos y actividades que funcionan como zonas de baile y se quejan del agravio comparativo que esto supone

Las patronales del ocio se defienden

Las patronales del ocio nocturno han insistido en que estos locales tienen doble licencia de restaurante-bar y de discoteca y que ahora mismo pueden abrir con el 50% del aforo como el resto de negocios de restauración.

"Lo que no podemos hacer nosotros es de policía, no podemos estar controlando a cada persona del local, que nadie se levante y se mueva. Por tanto, esto es responsabilidad de cada persona", ha dicho el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas.

Boadas ha añadido que los locales "hacen lo posible por controlar" y por recordar a los clientes "que se han de poner la mascarilla mientras no consumen y que está prohibido bailar", pero ha admitido que "es difícil controlar a cada persona porque no tenemos a una persona de control para cada cliente". Con todo, ha dicho que es preferible que las personas salgan a "espacios legales, supervisados y controlables por parte de la policía" y no a "fiestas ilegales en las que todo el mundo está apiñado".

A su vez, el secretario general del Gremi de Discoteques, Ramon Mas, ha asegurado que estos locales pueden abrir como restaurantes y que cumplir las normas "a veces es más fácil y otras veces más difícil" por las ganas que tiene la gente de fiesta, cuando el ocio nocturno está cerrado. "Con esta ansia que hay por salir, es muy difícil controlar a la gente", ha dicho. Mas sí que ha admitido que en las imágenes publicadas por la SER "se han de corregir algunas cosas" y ha explicado que se pondrá en contacto con los propietarios de los locales.

Mas ha aprovechado para señalar que esta situación de descontrol también se vive en algunos restaurantes que aprovechan para servir copas durante la última hora de apertura y ha insistido en que el cierre del ocio nocturno, que entró en vigor antes de Navidad, "no está sirviendo para parar la interacción social".

En este sentido, desde el sector del ocio nocturno también destacan que hay otros establecimientos y actividades que funcionan como zonas de baile y se quejan del agravio comparativo que esto supone.