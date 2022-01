Después de que la semana pasada, Rocío Flores hablara de "manipulación" en alguna de las informaciones que María Patiño había dado sobre su padre, los diferentes programas de Mediaset se han pronunciado sobre el tema, especialmente Carlota Corredera en Sálvame, quien salió en defensa de su compañera.

El caso de los carteles pegados en Málaga con la cara de Antonio David en los que escribieron la palabra "maltratador" está judicializado. Por ello, la hija del exguardia civil aseguró que iba a defenderse en el juzgado de la noticia errónea que la presentadora de Socialité dio en la que decía que había grabaciones de él pegándolos, algo por lo que la periodista ya entonó el mea culpa.

Por este motivo, Rocío Flores estalló en El programa de Ana Rosa, y sus palabras molestaron verdaderamente a Carlota Corredera, quien le envió un duro mensaje tanto a ella como a Gloria Camila.

"Tenéis que respetar el oficio de los que damos la cara en la televisión. María Patiño no solo tiene credibilidad, sino que es una periodista que es presentadora de Mediaset. Pido respeto para ella, y para todas las que no estamos de acuerdo con vosotras. Yo doy mi opinión. Estáis un poquito desubicadas", destacó la gallega.

La respuesta de Rocío Flores y Gloria Camila

Este lunes, Rocío Flores volvió a pronunciarse en El programa de Ana Rosa y tachó de "desafortunado" el comentario de Corredera: "Jamás le he faltado el respeto a nadie estando aquí, siempre he hablado con respeto y educación, a pesar de las barbaridades que se han dicho".

"Tanto a Gloria como a mí nos ha tocado vivir mucho, a cada una con nuestra historia, así que considero que bastante ubicadas estamos", añadió la hija de Rocío Carrasco.

Por su parte, Gloria Camila hizo lo propio el mismo lunes en Ya son las ocho: "Me quedo un poco anonadada, me quedé en shock, empezando porque yo respeto a todo el mundo por igual. Al de la limpieza, al basurero, a presentadoras, colaboradores... Nadie es más que nadie por su puesto de trabajo".

"Lo he hecho de la mejor manera que he podido. He intentado dar fuerzas a los míos y lo voy a seguir haciendo", continuó la hija de Ortega Cano. "Como periodista sí considero que a veces deberían haber contrastado alguna noticia que han dado por hecho. Igual que respeto, pido respeto".