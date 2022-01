Carlota Corredera lanza un duro mensaje contra Rocío Flores y Gloria Camila

Rocío Flores ha realizado unas polémicas declaraciones contra Mediaset en el programa de Ana Rosa, que no han sentado nada bien a Carlota Corredera. "Desde que senté a la cúpula en el juzgado, os ha dado por mí. Solo digo que no voy a defenderme en un plató de televisión. Estoy un poco cansada de la manipulación..." en referencia a palabras de María Patiño. Y estas declaraciones han hecho estallar a Carlota Corredera, incluyendo en el enfado a Gloria Camila.

"Primero, no has sentado a nadie de la cúpula de la Fábrica de la Tele en ningún banquillo. Demandaste a la productora y tu denuncia ha sido archivada" ha querido empezar su alegato. "Habéis perdido un poco el norte de dónde estáis. Estáis trabajando en Mediaset. María Patiño es presentadora de Mediaset. Yo creo que lo mínimo que se puede hacer es que, aunque discrepéis de las cosas que diga de vosotras María Patiño, porque sois personajes, los periodistas somos nosotros, tenéis que respetarlo".

"Tenéis que respetar el oficio de los que damos la cara en la televisión. María Patiño no solo tiene credibilidad, sino que es una periodista que es presentadora de Mediaset. Pido respeto para ella, y para todas las que no estamos de acuerdo con vosotras. Yo doy mi opinión. Estáis un poquito desubicadas" ha finalizado su discurso, con contundencia y con el aplauso del público.

"Yo no tengo porqué respetar a alguien porque sea periodista o tenga una carrera" ha intervenido después Marta López. "De mí han dicho muchas cosas, y si quiero demandar... Yo hablo de los argumentos que has dicho, Carlota. Hay que tener respeto a todos, no solo a los periodistas. No tengo nada en contra de María, pero entiendo que puedas poner una demanda si no estás de acuerdo con algo".