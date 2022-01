Rocío Flores asegura respetar las opiniones contrarias a la suya: "Otra cosa es que sean verdad"

Rocío Flores asegura que respeta las opiniones que son contrarias a la suya. Así lo ha expresado tras ser preguntada por los medios de comunicación sobre su enfrentamiento con María Patiño.

"Una cosa es lo que comenten y otra es que sea cierto, como el 99,9% de las cosas", ha valorado, sin querer profundizar en su disputa con la periodista, con quien, desde el pasado viernes, intercambia acusaciones en los platós.

La joven dijo en El programa de Ana Rosa que la colaboradora de Sálvame "es una periodista que no tiene credibilidad ninguna, cero": "Hace un par de meses me acusó de haber puesto una denuncia falsa, imputó a mi padre un delito. Es una periodista que está denunciada penalmente".

Estas palabras llegaron después de que la periodista asegurara que la influencer es el altavoz de su padre, Antonio David Flores, quien se mantiene al margen de los medios de comunicación desde hace meses.

Una opinión que mantiene, tal y como demostró el pasado sábado en Socialité: "Te sigo considerando una víctima, a ti y a tu hermano, una víctima de tu padre. Yo creo que para muchos y para ti hubiera sido mejor que no hubiéramos descubierto la verdad. Yo me he sentido engañada por tu padre, ha mentido a toda España, pero no tengo nada en tu contra ni te voy a atacar a ti".

Este fin de semana, Flores se limitó a usar Instagram para explicarles a sus seguidores que no se encontraba bien a causa de sus fuertes dolores de cabeza, y optó por dejar pasar la respuesta de Patiño.