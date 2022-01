María Patiño responde a las acusaciones de Rocío Flores: "Tu padre ha mentido a toda España"

Rocío Flores se mostró muy contundente contra María Patiño este viernes en El programa de Ana Rosa, llegando a decir que era una periodista que "no tenía credibilidad ninguna" y que estaba demandada por ella.

La presentadora ha querido responder a la joven este sábado en Socialité. "Yo no soy la enemiga de Rocío Flores, ni quiero que ella me convierta en su enemiga", comenzaba.

"Ni nunca te he insultado, no soy amiga de tu madre y durante muchísimos años he cuestionado a tu madre y, sobre todo, a Fidel Albiac. No me vas a colocar en un grupo al que no pertenezco porque el foco no está en ti, Rocío, está en tu padre. De quien hablé el pasado miércoles, es de tu padre.", afirma.

"Estoy muy sorprendida, porque cuando te vi a hablar te fuiste tres meses atrás, ¿qué ha pasado? ¿por qué no me contestaste a todo lo que dije este miércoles?", ha cuestionado, asegurando que no respondió a las recientes declaraciones.

"Te sigo considerando una víctima, a ti y a tu hermano, una víctima de tu padre. Yo creo que para muchos y para ti hubiera sido mejor que no hubiéramos descubierto la verdad. Yo me he sentido engañada por tu padre, ha mentido a toda España, pero no tengo nada en tu contra ni te voy a atacar a ti", ha apuntado.

"¿Por qué no denuncia a Rocío Carrasco?, ¿Quién ha llamado maltratador a Antonio David?, ¿Por qué me lleva a mí?", ha cuestionado, confirmando que está denunciada por Rocío Flores, aunque no penalmente.

El programa ha mostrado que la presentadora rectificó cuatro días después de dar la noticia de que el juicio por los carteles que llamaban a Antonio David "maltratador" ya se había celebrado y era él mismo quien lo colgaba por las calles de Málaga, cuando no fue así. "Cometo un error, que asumo con todas las consecuencias", afirma.