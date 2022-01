Rocío Flores cuenta en 'El programa de Ana Rosa' cómo pasó el día de Reyes: "Lo dejé todo para el último momento"

La separación de Olga Moreno y Antonio David Flores ha dado mucho que hablar. Además, estas son las primeras navidades que la familia Flores Moreno pasa separada. Tras haber comentado cómo fueron la Nochebuena y la Nochevieja, este viernes Rocío Flores ha vuelto a El programa de Ana Rosa para contar cómo ha pasado el día de Reyes.

"Qué noche, qué tensión. Era 5 de enero y yo sin regalos ni nada porque dejo todo para última hora. ¿No te dije que no tenía ni idea de qué iba a hacer en Reyes? Pues te dije una verdad como un templo", ha explicado la joven.

Rocío ha agregado que pasó el día con su novio en casa, pero los colaboradores no han podido evitar preguntar cómo pasaron ese día tan señalado el resto de la familia. La joven ha explicado que aún tiene que entregar los regalos que los Reyes Magos han dejado para su padre y sus hermanos porque todavía no los ha visto.

"Si me preguntáis, sabéis que no voy a decir nada porque ellos me han pedido que no diga nada", ha agregado la colaboradora. Patricia Pardo ha preguntado a Rocío si esta vez Olga y Antonio David habían pasado el día de Reyes por separado, a lo que esta ha respondido afirmativamente. Respecto a Lola, su hermana pequeña, Rocío no ha querido aportar ninguna información.

La hija de Rocío Carrasco ha comentado que, desde su paso por Supervivientes, su percepción de la Navidad y de los regalos de los Reyes Magos ha cambiado y que ahora evita compartir fotografías de los objetos que hay debajo del árbol en las redes sociales. "Llevo dos años que no lo subo y respeto que todo el mundo lo haga".