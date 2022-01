Alexia Rivas cuenta en 'Ya es mediodía' el robo que sufrió en el centro de Madrid: "Me arrancaron el móvil de las manos"

Este domingo, Alexia Rivas no vivió su mejor tarde con amigas en el centro de Madrid, pues ha asegurado que, tras salir a comer, fue víctima de un robo por parte de un niño de 13 años.

Así lo contó en sus stories de Instagram, tras agradecer los mensajes de apoyo: "Ha sido un susto desagradable, porque no te lo esperas". Este lunes también ha hablado sobre ello en Ya es mediodía.

"Me robaron el teléfono, me lo arrancaron de las manos. Iba enseñándole a mi amiga un story, un niño me empujó por detrás, me arrancó el móvil y echó a correr. Nosotras corrimos detrás de él hasta que llamamos a la Policía", ha explicado en el programa de Sonsoles Ónega. "Tardaron un minuto en llegar, fueron detrás de él, lo redujeron, forcejearon y me devolvieron el móvil".

"El chico tiene 13 años y es inimputable. Es uno de los chicos sin hogar del Centro de Hortaleza, se llaman menas, creo", ha aclaro la periodista, quien también en sus redes sociales quiso dar las gracias a los agentes de la Policía Nacional: "Pensé que me tocaba comprar otro móvil y perder mil cosas que tenía en ese teléfono... Hicieron un trabajo magistral".