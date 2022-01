Julia Otero regresa tras superar el cáncer: "Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida"

La periodista Julia Otero volvió este lunes a ponerse al frente de Julia en la onda, tras casi un año durante el que se ha sometido a un tratamiento oncológico. Una vez recuperada del todo, la locutora ha vuelto a ponerse ante los micrófonos de Onda Cero, donde ha hecho un inspirador discurso.

"Casi casi se ha completado una vuelta al sol desde que dejé de estar frente a este micrófono de Onda Cero. Parece ayer, pero han pasado muchas cosas, algunas incluso buenas, aunque hay que entrenar la vista y el olfato para distinguir las pequeñas alegrías diarias que se cruzan en el camino. Siempre las hay, pero, eso sí, hay que estar atentos", decía la periodista.

Y es que Julia Otero ha aprendido a apreciar el don de estar vivos, porque "cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida". Y es lo que la profesional quiere hacer en su programa de radio, "celebrar la vida, divertir, entretener, dar qué pensar, acompañar. Y tocar un poco las narices, eso también", concluye con ánimo peleón.

Eso sí, sin acritudes, sin odios y manteniendo las formas pues aunque el ambiente esté enrarecido porque se llevan "los gritos, la mala leche, las mentiras, el insulto, la descalificación…", hay que navegar a contracorriente, pues "en tiempos de cólera lo revolucionario es apostar por la serenidad", postulaba Otero.

"Reivindicamos la buena educación, que no es blandura, es buena educación; el respeto, que no es cobardía, es respeto. Y reivindicamos la crítica, desde luego, que no es chillar y faltar, sino argumentar", sentenciaba la locutora.