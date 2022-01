Por qué esta caja de compartimentos es todo lo que necesitas para poner orden en tu armario (¡y ganar espacio!)

En enero, ¡orden en casa! Si bien es cierto que no suele estar entre los propósitos más compartidos (¡y menos cumplidos!), poner a punto el hogar a comienzo del año es una actividad de (casi) obligado cumplimiento a lo largo del primer mes del año. Es hora de dar espacio a nuestras nuevas adquisiciones (regalos navideños y productos de rebajas), deshaciéndonos de aquellos que hace tiempo que no usamos o que ya no queremos. Sin embargo, no hay limpieza que consiga que multipliquemos los huecos disponibles. Pero, que sea difícil no implica que sea imposible, y desde 20deCompras lo tenemos claro: solo hay que conocer una serie de trucos y ponerlos en práctica para comprobarlo.

¿El primer? Incluir en nuestros armarios cajas de tela que nos ayuden a sacar el máximo partido a cada hueco y que nos permita organizar de forma fácil camisetas, pantalones, ropa interior o toallas, entre otras tantas opciones. En el mercado, es fácil dar con diferentes opciones, aunque, esta vez, nosotros nos hemos puesto en manos de Amazon para conseguir una a buen precio que promete mucho éxito. ¿Quieres descubrirla? Te contamos, para que te vayas enamorando de este producto, que solo cuesta 17 euros.

Estas cajas de almacenamiento van compartimentadas. Amazon

Este organizador nos ha conquistado por su practicidad, puesto que permite almacenar de forma individual cada prenda, lo que se traduce en que, cada vez que sacamos una, el resto permanecen intactas y ordenadas. Porque, a quién no le ha pasado que, queriendo coger la última prenda de la pila, se le ha caído todo lo que estaba arriba. Este pack incluye dos unidades con distintas medidas para ofrecer diferentes soluciones de orden y almacenaje.

Además, este organizador no deja huella en la ropa, puesto que está elaborado con material de nailon de malla que es durable y no deformable. Esto también permite que la ropa transpire, evitando olores indeseados. Es recomendable que, antes del primer uso, lavemos este accesorio a mano para garantizar el buen estado de las prendas que vamos a introducir en su interior. Asimismo, si por cualquier motivo necesitas guardar esta caja organizadora, esta se puede doblar para permitirnos ahorrar espacio.

