El año 2022 ha traído a Carmen Borrego el mejor regalo que podía pedir: la reconciliación con su familia y, en especial, con su hermana Terelu y su sobrina Alejandra Rubio. Pese a unos meses convulsos, en los que no dejaba de haber declaraciones cruzadas entre tía y sobrina, al fin la Navidad ha obrado el milagro. "Lo importante es tener la voluntad. Espero que esto dure", dijo Carmen Borrego nada más empezar el año.

La noche de Reyes, Carmen Borrego acudió a la casa de Terelu para tomar el roscón y, al fin, solventar sus peleas continuas. "El encuentro fue muy natural. Estoy supercontenta. Yo tenía claro que habría reconciliación. El día 31 había recibido un mensaje ya de mi sobrina, muy conciliador. Pero estoy nerviosa, porque han sido meses muy raros", ha comentado este viernes en el plató de Sálvame.

"No voy a volver a entrar en conflicto con mi familia. No quiero volver atrás". Carmen Borrego se ha mantenido contundente durante sus declaraciones: "El volverme encontrarme con toda mi familia ha sido el mejor regalo de Reyes. Voy a intentar que no vuelva a ocurrir esto. No puede afectar a la familia cosas que pasen en plató, y eso lo hablamos en la cena".

De todos modos, Kiko Matamoros se ha mostrado algo reacio a creer en dicha reconciliación. "Terelu lo ha pasado muy mal. Es la más vulnerable de todas". Mientras, Gema López también ha querido dar su opinión. "Quizá habéis conseguido llegar a un acuerdo para no hablar tanto de vuestra familia en plató".