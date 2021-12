Alejandra Rubio desvela cómo será la cena navideña de las Campos frente a la tensión entre Terelu y Carmen

A pocos días de que arranque la Navidad, Alejandra Rubio tiene claro cómo celebrará estas fechas tan especiales. La tertuliana lo contó este domingo en Viva la vida, programa donde fue preguntada sobre sus planes después de los recientes desencuentros familiares con su tía, Carmen Borrego.

"Van a ser unas Navidades de reencuentros", expresó Kiko Matamoros, unas palabras que motivaron a la joven a hablar de Nochebuena. "Me parece un poco raro que cenemos todos sin que ellas hablen [Terelu Campos y Carmen Borrego], no es muy normal, pero nosotras normales no somos", avanzó, tratando de restarle importancia al asunto.

A la cena, según adelantaba Matamoros, acudirán Terelu, María Teresa Campos, Alejandra, Carmen y su marido y la hermana de este. Quien no estará será Alejandro Rubio, padre de Alejandra.

"Yo siempre me pongo en el final de la mesa. Preside mi madre, a la derecha mi abuela, a la izquierda José Carlos, luego Carmen… Mi madre preside porque se levanta 100 veces. Mi abuela cena pronto y se va a la cama", desveló la influencer, que después se marchará con su grupo de amigos a "un fiestón".

En la velada también estará el novio de Alejandra, Carlos Agüera, con quien ya se ha organizado para estas fechas. Y es que la colaboradora de televisión acudirá a la cena de Nochevieja de la familia del joven. "Me da un poco de vergüenza porque hay familia de Carlos que todavía no conozco", confesó en el plató.

La hija de Terelu admitió, además, que en su familia son supersticiosos, por lo que siguen unas tradiciones que ella mantendrá en la cena con su novio. "El año nuevo en mi casa es una barbaridad. Se ponen las uvas, se quitan las pepitas, se pelan...", avanzó al respecto.

"Somos de uvas, pie derecho delante, madera, lentejas en la mano izquierda, el anillo en la copa, algo rojo… Esta es la primera Nochevieja que paso fuera de mi casa y van a ver todas mis manías y van a pensar 'esta chica...'", zanjó, entre risas.