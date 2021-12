Carmen Borrego asegura que pasará la Navidad con Terelu y su madre: "Yo voy a ir, otra cosa es que me abran la puerta"

Carmen Borrego sigue convencida de que la reconciliación con Terelu Campos está a la vuelta de la esquina. A pesar de que sus declaraciones contra Alejandra Rubio en Sábado Deluxe solo sirvió para alejar más a su hermana, Borrego está convencida de que eso no afectará a la celebración navideña.

La festividad en casa de la familia Campos ha sido cuestionada desde que comenzó el público enfrentamiento familiar. Terelu, en una conversación con la prensa este miércoles, aseguró que no sabía cuál era su plan, pero que seguro que pasaría la Nochebuena y la Nochevieja en familia.

Carmen Borrego este jueves en Sálvame no ha expresado ningún tipo de duda. "La Nochebuena la vamos a pasar con mi madre sí o sí", les ha explicado contundente a sus compañeros. "Mi madre no se merecía en estos momentos de su vida que no pasáramos la Navidad con ella y eso lo tengo radicalmente claro".

Kiko Hernández dudaba de que las dos pudieran estar en paz durante la cena, pero Borrego ha asegurado que ella no pensaba estar "con cara larga": "Quiero a mi hermana y mi sobrina, hemos tenido problemas y se solucionarán. No hay nada grave como para que las dos no estuviéramos con mi madre".

"Yo voy a ir a casa de Terelu en Nochebuena. Otra cosa es que no me abra la puerta", ha bromeado, pero sin preocuparse. Promete que hablarán antes de la velada y, si tienen tiempo, quedarán para arreglar las cosas. "Ya dije el otro día que no iba a seguir hablando del tema, tuve ya un acercamiento con mi hermana y hemos quedado en sentarnos a hablar", ha añadido.