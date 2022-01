Guillem, ganador de 'MasterChef Junior': "Ganar ha sido un 'boom' para mi vida"

Guillem, el ganador de MasterChef Junior 9, está viviendo el momento "más feliz" de su vida al haberse alzado con el primer puesto de este concurso de talento culinario: "Esto ha sido un boom en mi vida en general, estoy en una nube de contento", ha asegurado.

En cuanto a la celebración de su victoria, el joven catalán apunta que se trató de una reunión con amigos y familiares tras la emisión del programa final. "Lo celebré por todo lo alto, hicimos una gran fiesta, pero sin mucha gente porque por el tema covid no se ha podido, pero estaba la gente que me apoyó siempre", ha añadido el pequeño.

El niño de 12 años, que se hizo con una beca de 12.000 euros para continuar su formación y un curso de cocina de cuatro días en el prestigioso Basque Culinary Center, se alzó con el título tras deslumbrar al jurado y al cocinero Eneko Atxa con un completo menú inspirado en su tierra, sus raíces y su familia.

Este se compuso por un entrante con un tartar de gamba roja con romescu de kimchi y palomitas de aguacate, un plato principal de canelones de carrillera con esferas de queso de La Garrocha y ensalada de setas con aceite trufado y un postre de crema catalana con helado de avellanas, bizcocho de sifón y tierra de carquiñolis.

Desde el primer programa confesó que su sueño es convertirse en un cocinero profesional, y los jueces destacaron sus maneras de gran cocinero. Todo eso mezclado con una gran madurez, mucha organización, una dosis de tranquilidad y un gran menú final le convirtieron en ganador de la novena edición de MasterChef Junior.

"La cocina me ha ayudado a creerme a mí mismo, es lo que más me gusta hacer" @guillemmcj9 https://t.co/5KB3O2GWnE #MCJunior pic.twitter.com/u0bRw3EdUw — MasterChef (@MasterChef_es) January 6, 2022

Como rival en el duelo final tuvo a la joven, de también 12 años, Carla, con la que él quería enfrentarse: "Necesitaba a un rival fuerte, y Carla lo era, porque uno muy fácil y al que yo pudiera superar sin problema no tendría emoción, y creo que como se pudo ver ayer en el programa los dos estuvimos muy igualados".

Además, ha reconocido que con la pequeña de Carrizosa (Ciudad Real) se llevaba muy bien desde el inicio de los castin, por lo que "competir" con ella fue "una aventura muy bonita".

El catalán ha señalado que la experiencia de haber vivido MasterChef ha sido "muy bonita", pero a su vez "muy corta". Según lo ha contado, ha sido todo muy rápido y muy feliz: "Cada semana verme que me superaba, que cada día aprendía algo nuevo era fantástico. Todo ello claro, sin contar los buenos amigos que he hecho allí".

Más allá de ser ganador, el momento más especial para el pequeño fue cuando le pusieron la chaquetilla de primer duelista: "Fue súper especial, fue un paso muy grande y que los jueces reconocieran mi trabajo con buenas valoraciones… No lo voy a olvidar nunca".

Sin embargo, no todo fueron alegrías, ya que ha recordado que su peor momento en el concurso fue durante la primera semana, en el primer día cuando le dieron un punto en la primera prueba porque no entendió bien de qué se trataba: "Me dio rabia porque era muy fácil, y haber metido la pata de una manera tan tonta".

Guillem comenzó a cocinar debido al confinamiento, nunca antes se había planteado ser cocinero y mucho menos esperaba que se le fuera a dar tan bien. Encerrado en casa, sin mucho que hacer y con pocas tareas del colegio, ha dicho que le dio por cocinar, siempre había querido hacerlo, pero "no tenía tiempo", así que este "fue el momento de ponerse a ello".

"Me lo tomé muy en serio, empecé a ver vídeos de recetas fáciles e ir cocinando poco a poco. Luego como vi que me gustaba mucho pues me apunté a la Escuela Online de MasterChef y ahí fui aprendiendo más técnicas", ha explicado.

Todavía no sabe qué será de su futuro, "es muy pronto para saberlo", pero lo que sí tiene claro es que se quiere dedicar a la cocina y abrir un restaurante en su tierra natal, otro en Madrid, y alguno fuera de España, pero todo eso "ya se verá". Por el momento, quiere centrarse en "aprender cocina para ser un buen cocinero".