Ramón Celma: "Que Lambán deje el postureo y se atreva a pedir en las Cortes de Aragón la dimisión de Garzón"

El presidente del Partido Popular de Zaragoza y portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las Cortes de Aragón, Ramón Celma, ha presentado este miércoles en las Cortes de Aragón una Proposición No de Ley con las mismas palabras que puso ayer, a las 20.19 horas, el presidente Lambán en su cuenta de Twitter: "Las desgraciadas e insensatas declaraciones del Ministro Garzón son una agresión directa a una parte importante de la economía aragonesa, que se esfuerza por ser competitiva y sostenible. El que las hace no puede ser Ministro de España ni un día más. Es en sí mismo un insulto a la inteligencia".

Celma ha pedido esta mañana a Lambán, en las puertas del Pignatelli, que sea

valiente: "Que lo mismo que se atreve a decir en las redes sociales, pidiendo la

dimisión del señor Garzón, lo haga en las Cortes de Aragón, sumándose a una iniciativa que lleva sus mismas palabras".

Y recalca: "Agradecemos que se haya dado cuenta de lo que decimos en el Partido Popular desde hace mucho tiempo: Garzón no puede ser nuestro representante en Consumo porque no defiende a nuestros agricultores y ganaderos. Y no es la primera vez que hace una declaraciones fuera de lugar".

En palabras del presidente del PP de Zaragoza: "Cualquier ministro del Gobierno debe ser un embajador de nuestro país, y es lo mínimo que le puede exigir. Pero no sirve de nada por parte del señor Lambán hacer declaraciones, aparentemente muy valerosas en redes sociales, si luego en las Cortes no lo ratifica con su voto".

Además, el portavoz de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha defendido que "cuidar del sector primario y la ganadería es cuidar de nuestros pueblos". Y ha subrayado: "El 56% de las granjas de porcino en Aragón están en pueblos de menos de 1.000 habitantes. Eso es vertebrar el territorio".