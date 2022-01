Guti y Romina Belluscio celebrarán un segundo bautizo para su hijo Romeo en España

Romeo, el segundo hijo del exfutbolista Guti y su mujer, la modelo Romina Belluscio, fue bautizado el pasado 31 de diciembre. Una fantástica manera de terminar el año que la familia celebró desde Tucumán (Argentina).

La pareja presumió de un alegre posado en sus redes sociales, todos vestidos de blanco y acompañados de los familiares maternos del pequeño. "Despedimos el año agradeciendo lo mejor de nuestra vida, nuestra hermosa familia, y bendiciendo a nuestro amado Romeo", escribían en redes sociales.

Sin embargo, destacó la ausencia de los dos primeros hijos del deportista con Arancha de Benito, Zayra y Aitor, en las fotografías. Por eso, según como ha podido confirmar su propia primogénita, volverán a celebrar el bautizo cuando vuelvan a España.

Zayra Gutiérrez ha comentado ante las cámaras que no acudió al evento porque no quería dejar a su abuela sola para Nochebuena y prefirió no viajar hasta Argentina. No obstante, siguió toda la cristianización de manera virtual y estará presente en la siguiente celebración.

“Lo va a repetir en España con nosotros", ha explicado. "No en la Iglesia y todos eso, pero sí vamos a hacer una comida”. Además, ha asegurado que no tiene ningún problema con su padre y que "hablan todos los días".

La joven, que fue objetivo de polémica al comienzo del confinamiento por saltarse las restricciones y salir de fiesta, reconoció sus errores y señala que espera un 2022 tranquilo junto a su pareja, Miki Mejías, con la que se rumoreó que había planes de boda.