Los positivos con test de antígenos hechos en casa podrán notificar el resultado a las farmacias en Cataluña

A partir de ahora, las personas asintomáticas que den positivo en un test de antígenos realizado en casa ya no tendrán que acudir a los Centros de Atención Primaria (CAP) en Cataluña. Para notificar el resultado, podrán dirigirse a una de las 1.300 farmacias que se han adherido a un nuevo sistema de seguimiento de casos de Covid-19. Se trata de una nueva medida que ha anunciado el Departament de Salut este lunes, pensada para reducir la presión asistencial de los centros de salud.

Con motivo de las fiestas navideñas, muchas personas sin síntomas de coronavirus han adquirido tests para hacerse en casa, simplemente para descartar la enfermedad antes de reunirse con sus seres queridos. El nuevo sistema de comunicación está pensado para ciudadanos con este perfil. Por otro lado, las personas que sí tengan síntomas de Covid-19 tendrán que continuar acudiendo a sus centros de salud como se ha hecho hasta ahora.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento del nuevo sistema es el siguiente: cuando un asintomático dé positivo en su casa, lo primero que deberá hacer será empezar el aislamiento y comunicar su caso por teléfono o e-mail a su farmacia más cercana que esté incluida en este sistema. En el caso de que esto no sea posible, sería un conviviente inmunizado quien podría ir a la farmacia a dar la información. La farmacia pedirá diversos datos personales a la persona contagiada, entre ellos el DNI, el CIP y su teléfono móvil para comunicarse con ella. En este momento, comenzaría el proceso de vigilancia epidemiológica.

La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, ha informado de que son unas 1.300 farmacias, que representan "algo menos del 50%" del total que hay en Cataluña, aunque el sistema está abierto a que se unan más. Puedes consultar la lista de farmacias que se han adherido a este circuido haciendo clic aquí.

Primeros casos de 'flurona' en Cataluña

Asimismo, Craywinckel ha informado en rueda de prensa de la situación asistencial en Cataluña. "Estamos saturados", ha afirmado, argumentando que continúan aumentando los ingresos Covid en planta y en UCI. También ha explicado que tiene "la alerta puesta" en las próximas semanas, ya que todavía no se ha llegado al pico de la sexta ola: "Aún no hemos llegado al pico y esto nos preocupa. No sabemos cuándo llegaremos, y esto significa que aún nos quedan días de seguir teniendo más ingresos en los hospitales".

La directora del CatSalut también ha anunciado que en Cataluña ya se han detectado los primeros casos de 'flurona' -es decir, de pacientes que están infectados de Covid-19 y gripe a la vez-. Lejos de crear alarma, Craywinckel ha insistido en que estos casos "no se han mostrado más graves" ni tampoco "representan diferencias respecto a los demás". "Es una coexistencia de dos virus. No es frecuente, pero puede pasar. Son anecdóticos y no tienen más relevancia", ha subrayado.