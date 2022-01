Varias personas acampan con sombrillas y mesas en pleno Parque Nacional del Teide: "Esto ya es pasarse"

Un usuario de Twitter subió el pasado 1 de enero una fotografía en la que se puede ver a varias personas 'acampando' en una zona muy próxima al llano de Ucanca en el Parque Nacional del Teide. En la imagen se observa a varias personas con sombrillas, mesas, neveras, una pequeña tienda de campaña y algunos niños jugando a fútbol, actividades prohibidas en esta zona protegida.

Según han indicado fuentes del Parque Nacional del Teide a 20minutos, estas personas permanecieron en el lugar hasta que se les avisó de que "no podían estar allí con sombrillas y mesas". "No hay problema en que estén por esa zona porque es de uso moderado. Se puede pasear, pero no ir con mesas, sillas y sombrillas", explica la fuente.

Las críticas en redes sociales no se han hecho esperar y han pedido al Cabildo de Tenerife que actúe con firmeza: "No hay un día en el que, cuando subo, no vea alguna locura en el parque... Pero esto ya es pasarse, manito", dice un usuario. "Estas son las consecuencias de la ausencia de vigilancia en un Parque Nacional. Mucha protección sobre el papel pero luego un pasotismo increíble", escribe otro.

Con anterioridad, habían sido denunciadas sesiones fotográficas de comuniones y, en varias ocasiones, la realización de hogueras. Como en el sendero número 18 oficial (Chavao) del Parque Nacional del Teide, según denunció Cope Tenerife el pasado verano.