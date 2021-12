Madrid refuerza el control policial para la Nochevieja en Sol y establece novedades para la cabalgata de Reyes

Las uvas de fin de año en la Puerta del Sol y la cabalgata de Reyes de la capital sobreviven a la variante ómicron de coronavirus. Las celebraciones se harán con aforos más reducidos de lo previsto antes de la sexta ola y con un dispositivo reforzado para cumplir las medidas de protección.

Este jueves, la sombra de la duda planeó sobre dos de las citas navideñas. Por un lado, Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, envió una carta al consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que le pedía "aclarar" si habría nuevas medidas sanitarias a las que adaptar la cabalgata.

Por otro, el alcalde de la capital confesó en una entrevista que él "no iría" a recibir el año nuevo a Sol. "No he ido nunca", añadió José Luis Martínez-Almeida, que evitó desaconsejar a los ciudadanos que acudieran, pero sí puso el acento en que quienes lo hicieran observaran "estrictamente" las medidas de seguridad.

"Es decisión personal de quien quiera acudir, pero la propuesta del Ayuntamiento tiene todas las medidas de seguridad frente al covid y por eso la hemos autorizado", contestó Ruiz Escudero. Sobre la carta de Levy, apuntó que la autoridad sanitaria ya había establecido "claramente" cómo actuar. En ambos casos, habló de eventos "seguros" avalados por Salud Pública.

Control de acceso en Sol

Un máximo de 7.000 personas podrán recibir 2022 en Sol, en lo que supone una reducción de aforo del 70% respecto al permitido en 2019, antes de la pandemia. En torno a la plaza, que se cerrará a las 21.00 h, se establecerán cuatro filtros para controlar el acceso.

Policías nacionales y municipales velarán por el mantenimiento de la distancia de seguridad y por el uso de mascarilla. Para esta labor también contarán con el apoyo de drones. El dispositivo se ensayó este jueves con las 'preuvas' nocturnas.

Miles de madrileños se toman las uvas el jueves 30 de diciembre de 2021 en la madrileña Puerta del Sol en el ensayo de las tradicionales doce uvas de Nochevieja. EFE

Novedades en la Cabalgata de Reyes

Mayor será el despliegue de seguridad para la cabalgata de Reyes, que también trae novedades por la explosión de contagios.

El desfile vuelve a la Castellana –sus majestades de Oriente recorrerán en sus carrozas los tres kilómetros que separan Nuevos Ministerios de Cibeles– y será necesario sacar una entrada para las gradas colocadas en el trayecto. Se distribuirán más de 7.000 desde las 11.00 horas del lunes 3 a través de la web de Madrid Destino.

Cada persona podrá sacar un máximo de cuatro pases y, esta vez sí, el Ayuntamiento desaconseja acudir a la cabalgata si no se tiene asiento reservado. Al respecto, recordaron que el desfile se emite en directo tanto en TVE y como en Telemadrid.

Habrá refuerzo policial para controlar el recorrido y no se lanzarán caramelos desde las carrozas para que se respete la distancia de seguridad.