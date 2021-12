La cabalgata de Reyes de Madrid vuelve a la Castellana... pero será necesario reservar entrada y no habrá caramelos

La Cabalgata de Reyes de Madrid capital retomará, el próximo 5 de enero, su recorrido habitual. El regreso del desfile a los tres kilómetros que separan Nuevos Ministerios de la plaza de Cibeles no es la única novedad: el Ayuntamiento habilitará un sistema de reserva previa de entradas para las gradas que se están preparando en el recorrido y tampoco habrá caramelos. Los asientos no se podrán ocupar, como en años anteriores a la pandemia, por orden de llegada y el Consistorio, que habilitará 7.000 tickets, no recomienda acudir al desfile a las familias que no tengan uno por la situación sanitaria actual.

Así lo ha explicado este jueves en rueda de prensa la delegada de Cultura, Andrea Levy, que ha detallado que las entradas se podrán conseguir desde las 11.00 horas del próximo lunes, 3 de enero, la página web de Madrid Destino: https://tienda.madrid-destino.com/es/

La responsable municipal ha incidido en que es la situación epidemiológica actual la que "recomienda" que el desfile se celebre con público sentado y que solo asistan a él personas con asiento asignado.

Será, ha remarcado Levy, una cabalgata "segura, responsable y coordinada con la comunidad autónoma". Este mismo jueves, he hecho, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el Consistorio tiene la total colaboración de su departamento para la organización de estas celebraciones navideñas que suelen ser masivas.

✅Debido a la situación sanitaria, se recomienda que solo asistan a la #CabalgaDeReyes 👑 las personas con asiento reservado.



✅ Recomendamos que el resto lo sigan a través de la retransmisión en directo de @rtve y de @telemadrid. pic.twitter.com/i2Oy3ZnHom — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) December 30, 2021

Los interesados en acudir a la cabalgata de Reyes podrán descargar un máximo de cuatro entradas por usuario. El Ayuntamiento recomienda que solo asistan quienes hayan descargado la entrada para evitar aglomeraciones con la situación sanitaria actual de alza de contagios.

Se mantiene el compromiso de priorizar en el reparto de asientos a niños hospitalizados, menores de acogida, personas con discapacidad y asociaciones del tercer sector, según han señalado desde el Consistorio, que recomienda a las familias que no consigan entrada que vean la cabalgata en RTVE, en su emisión nacional e internacional, como en Telemadrid.

El repunto de contagios por la variante ómicron, que ha empeorado la situación sanitaria, también impedirá este año el lanzamiento de caramelos desde las carrozas parra facilitar el respeto de la distancia de seguridad.

Más policía y megafonía para evitar aglomeraciones

El Ayuntamiento ha decidido aumentar la seguridad para evitar aglomeraciones. La Policía Municipal se desplegará en las zonas en las que tradicionalmente se concentraba más público para recordar a los asistentes la importancia de llevar la mascarilla y mantener siempre la distancia de seguridad.

Asimismo, automóviles con megafonía incidirán en esos mismos mensajes a lo largo del recorrido desde el cierre al tráfico entre Nuevos Ministerios y el Palacio de Cibeles. Estos mismos mensajes para la celebración de una cabalgata segura se difundirán tanto en las pantallas de las paradas de autobús como en las estaciones de metro.