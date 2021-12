Miguel Frigenti no gana para disgustos desde que ha salido de Secret Story. Sálvame avisó de que uno de los colaboradores del programa había sido infiel a su pareja y, tras varias pruebas, salió el nombre de Miguel Frigenti. Pero no solo eso, sino que el programa también trajo al supuesto personaje con el que fue infiel a su pareja: Cristian Suescun, el hermano de Sofía Suescun.

"Hay una persona que me llamó una noche de madrugada. Lo puse en altavoz y mi pareja lo escuchó todo. Y luego me llamó varias veces más" ha explicado Frigenti. "Pero yo no he recibido esa foto, y si lo he hecho, no lo recuerdo". El programa ha mostrado una supuesta conversación de whastapp entre ambos, y Frigenti ha negado todo, diciendo que se trataba de un burdo montaje.

En ese momento ha entrado Suescun, defiendo su versión a capa y espada, añadiendo datos a la historia. "¿Qué va a decir Frigenti, si tiene novio? Me pagaste por dos videollamadas 250 euros. Yo estaba tomando algo con Kiko Jiménez y llamamos a Miguel para reírnos un rato. A él le debió de gustar porque quiso más".

Los colaboradores han pedido a Suescun que enseñara más pruebas: extractos del banco (el pago se hizo por Bizum) o la conversación en su móvil. Pero Cristian se escudaba en haber borrado la conversación (y que los pantallazos se los envió a un amigo y este se los ha reenviado ahora) o en no tener la app del banco en el teléfono. Ante todo esto, los colaboradores han comenzado a sospechar de su versión.

Cristian Suescun en 'Sálvame' GTRES

Mientras tanto, Sálvame se ha puesto en contacto con Nuha, la pareja de Miguel Frigenti. Según el programa, estaba muy enfadado y le había dado un ataque de ansiedad. "Está muy avergonzado con todo esto. Los padres de Nuha dan por hecho que todo es cierto" ha seguido diciendo uno de los reporteros de Sálvame. Pero tras saber quién era el responsable de las acusaciones, Nuha se ha puesto en contacto con Sálvame de nuevo para decir que no cree nada de la versión de Cristian Suescun.

Al final, Suescun no ha sido capaz de demostrar sus acusaciones, pero se ha comprometido en ir al banco para mostrar los extractos de su cuenta y apoyar su versión de los hechos.