Sonsoles Ónega, víctima de una inocentada en 'Ya es mediodía': "Como usted me daba bola, creí que era verdad"

El 28 de diciembre resulta bastante complicado creerse algunas de las noticias que los medios de comunicación ofrecen. También cantantes, actores y demás personajes públicos sacan a relucir su humor en este día tan señalado. Este martes, ha sido Sonsoles Ónega quien ha sido víctima de una de estas bromas.

Tras hablar con el doctor Manuel Viso acerca del avance de Ómicron, la falta de test de diagnóstico de la Covid-19 y la posibilidad de reducir las cuarentenas de diez a cinco días para los positivos asintomáticos, la periodista ha preguntado al médico sobre una noticia que le habían trasladado.

Ónega había recibido la noticia de que Manuel Viso dejaría la práctica activa de la medicina para trasladarse a Estados Unidos y trabajar codo con codo con Joe Biden. Aunque el doctor ha tratado de seguir el juego al equipo del programa, finalmente no ha podido evitar las risas.

"Yo esta mañana también me lo he creído porque tenemos un equipo muy creativo y muy ingenioso que lo ha mandado a las ocho de la mañana. Como luego he visto que usted me daba bola, pensaba que igual era verdad", ha comentado, entre risas, la presentadora.