A la mayoría de españoles no les ha tocado ni el reintegro, pero lo cierto es que hay a otros tantos a los que, este 2021, el sorteo de la Lotería de Navidad los ha hecho muy felices. Ya sea por el Gordo, la pedrea o algunos de los premios intermedios, hay personas que han ganado algo de dinero, y entre las personalidades de la televisión también ha sucedido.

La reina Letizia, Carmen Lomana o Soraya han sido algunos de los famosos que, algún año, se han visto premiados con uno de los boletos. Pero este año, algo de dinero también ha caído a algún rostro conocido.

Así lo comentó Joaquín Prat en conversación con Risto Mejide en Todo es mentira, cuando el publicista le dijo que le veía "600 euros más feliz" y el periodista le corrigió: "He pillado una pedrea y, como tenía dos décimos, son 200 euros".

Y es que este mismo premio ha recaído en todos los trabajadores que jugaron con el número elegido por la productora Unicorn Content, décimos acabados en 8, como la terminación del Gordo. Por ello, presentadoras de El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía han resultado también ganadoras.

Patricia Pardo aseguró haberse hecho con 240 euros gracias a dos décimos. Aun así, ella misma contó que había comprado 20 números distintos, por lo que desembolsó un mínimo de 400 euros en total. Y otra de las afortunadas fue Sonsoles Ónega, quien declaró en su programa que había recuperado 120 euros.

Del mismo modo le pasó a Jorge Javier Vázquez, aunque con otro décimo acabado en 8 que no era el mismo que el de Unicorn Content. "Oye, que me ha tocado la lotería", comentó en Sálvame tras decir que había ganado 120 euros.

Pero la suerte no se quedó solo en Mediaset, sino que también visitó a Atresmedia, en concreto, a Rocío Cano, de Aruser@s. "No mucho, pero un poquito bastante: 340 euros", desveló. "Jugué cinco números y he cogido premio de cuatro".