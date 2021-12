Estas son las ciudades españolas que suspenden las campanadas de Nochevieja

La llegada de las fiestas navideñas en España vino acompañada de la sexta ola de la pandemia por covid con la que se ha registrado una alta incidencia de contagios en todo nuestro país, afectando a los eventos de Navidad en muchas ciudades españolas.

Es el caso de las campanadas de Nochevieja que se llevan a cabo en puntos céntricos de grandes ciudades, un evento que suele ser multitudinario y que, por tanto, se ha suspendido en varias poblaciones.

Las ciudades que han cancelado las campanadas

Concretamente, de las 10 ciudades más pobladas de nuestro país, un total de ocho han suspendido las campanadas de Nochevieja. Son las siguientes:

Barcelona

Valencia

Bilbao

Zaragoza

Málaga

Palma

Las Palmas de Gran Canaria

Murcia

Las ciudades que no han cancelado las campanadas

Sin embargo, hay una gran ciudad que sigue manteniendo sus campanadas a pesar de los casos de covid y la ya declarada sexta ola. Se trata de Madrid, la capital de España, donde los ciudadanos sí que podrán acudir a la Puerta del Sol para vivir la Nochevieja en vivo y en directo.

Por su parte, en Sevilla tampoco se llevarán a cabo las campanadas, que no se han cancelado, sino que en este lugar no hay tradición de celebrar este evento y, de hecho, no aparece en el folleto de sus fiestas navideñas 2021-2022.