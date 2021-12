Ayuso, sobre la sexta ola de la Covid-19: "Es cuestión de días que empiece a remitir, cerrar no sirve para nada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estimado este lunes que "es cuestión de días" para que comience a remitir la sexta ola de la Covid-19 en la región, aunque es "muy explosiva en su contagio" también "lo será en la caída de los mismos". Por ello, la 'popular' ha vuelto a señalar que los cierres "no sirven para nada".

Así se ha manifestado Ayuso, en declaraciones a los periodistas tras visitar el municipio de San Martín de Valdeiglesias, donde ha indicado que no pueden lanzar una fecha concreta de cuándo remitirá la variante ómicron, pero que los estudios que están realizando están observando que comienza a bajar a la misma velocidad con la que se contagia.

"Los cierres como hemos visto no sirven de nada. Con Filomena el virus subió en la Comunidad y los lugares abiertos son los más seguros", ha defendido.

Preguntada por si es conveniente celebrar las campanadas con las uvas en la Puerta del Sol, la líder regional ha sostenido que si las reuniones de personas son en lugares cerrados en los que no hay ventilación y no se regenera el aire en esos establecimientos, donde a lo mejor "las cosas cambian", es peligroso, pero que si se producen al aire libre está demostrado que "con mascarillas no hay situación de peligro".

Macrofiestas

En cuanto a la celebración, o no, de las macrofiestas de fin de año, la mandataria ha indicado que la Consejería de Sanidad está valorando qué hacer con ellas, aunque ha recordado que de haberse realizado restricciones en las mismas debería haber sido antes de la sexta ola y ahora cree que este "es el momento del autocuidado y de seguir con las mismas recomendaciones sanitarias".

"Sanidad, por ahora, está valorando estas macrofiestas porque considera que puede ser un aliciente para que el virus pueda seguir propagándose de esta manera tan explosiva", ha sostenido.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico tomará medidas para la cancelación de las macrofiestas porque "no es el mejor momento para celebrar". Previsiblemente, a lo largo de este lunes la Consejería de Sanidad emitirá el informe que determinará si se pueden celebrar las cinco macrofiestas de Nochevieja que han solicitado autorización a la Comunidad de Madrid para despedir el año.