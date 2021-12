Adriana Dorronsoro confiesa que se quedó dinero de Chris Hemsworth: "Se le cayeron y me los quedé"

La colaboradora y periodista televisiva Adriana Dorronsoro confesó durante Ya son las ocho, en Telecinco, qué objeto se quedó de Chris Hemsworth, tras una cena en la que coincidió con él y con Elsa Pataky.

"Mi cena fue todo el rato mirando lo que hacían los dos", comenzaba diciendo la colaboradora, que tuvo la fortuna de sentarse con ambos en la mesa. "Comían bien, luego les ves a tope, pero es verdad que comían todo el rato", comentaba Dorronsoro.

La colaboradora alabó la buena relación que la actriz y el actor mantienen: "Les ví así, todo el rato con bromas, confidencias entre ellos, mucha complicidad", decía Adriana.

"Es el amor que reflejan y llevan 11 años juntos, que mantener el amor así olé por ellos", sentenciaba la periodista justo antes de que Sonsoles Ónega le animara a contar la anécdota.

"Es una anécdota divertida. Se le cayeron a Chris Hemsworth cinco eurillos al suelo y yo los vi y los cogí y me los quedé y dije 'ya tengo algo de Thor'. Duraron dos semanas en la cartera, pero los tuve", decía entre las risas de sus compañeros.

"Estaba ella delante [Elsa Pataky] y no le dije nada", confesaba Donorroso cuando le preguntaron si no pensó en avisar a Hemsworth de que había perdido el billete. "Me harían falta los 5 euros en ese momento", decía divertida.

"Perdiste la oportunidad de pedirle el teléfono", le dijo Sonsoles Ónega, pero Donorroso alegaba que estaba "Pataky delante".