Paco León triunfa en medio mundo gracias a sus trabajos en series de televisión como La casa de las flores, que le llevó a ser conocido en más de 190 países gracias a su papel como María José. Ahora acaba de estrenar una película, Papá o mamá, y ha concedido una entrevista a Pronto donde habla del lado oscuro de la fama.

Como muestra, un botón, y el hijo de Carmina Barrios ha contado un surrealista episodio que le ha sucedido al otro lado del charco. "Es alucinante. Me siguen mucho desde Latinoamérica. Aunque también tiene su parte mala. Antes iba a Argentina tan pancho porque no me conocían, y ahora sí. Intento ser educado, pero me han llegado a pedir fotos en un entierro o estando yo en urgencias con una vía puesta. Le dije a la persona que no podía firmar el autógrafo por la aguja, y me contestó: '¡Anda ya!'. Aunque, en general, me siento bastante respetado".

Además, León tiene pendiente estrenar su primera película en inglés con Nicolas Cage, de quien también ha hablado para la revista. "Es muy excéntrico. ¿Sabes lo típico que, con los actores, dices: 'Si en persona es muy normal'? Pues para nada. Él sabe que es una leyenda y lo alimenta. Y conmigo ha sido exquisito y superprofesional". De su papel en el largometraje, desvela: "Me divertí mucho porque mi papel es el de un tío muy cabrón".

En cuanto a si ha cumplido todos sus sueños profesionales, cuenta: "Pues sí, pero siempre hay renuncias. Todo, todo no se puede. A mí me gusta mucho trabajar, pero tengo que decir a muchos proyectos que no".

Desnudo por Navidad

Para celebrar sus millones de seguidores, para echarse agua con la manguera y refrescarse del calor o por cualquier otro motivo. Paco León tiene más que acostumbrados a sus seguidores de Instagram a sus desnudos integrales.

Sin embargo, el actor ha querido felicitar la Navidad a sus fans con uno de sus posados más distintos, pues lo ha hecho colgado del techo de su habitación.

Sin ni una sola prenda de ropa, aparece con las piernas flexionadas, tapando así cualquier parte de su cuerpo que haga que Instagram le censure la imagen, como ya le ha pasado en anteriores ocasiones.