Andalucía tomará medidas contra la Covid si siguen creciendo los contagios, pero descarta el toque de queda

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que la semana que viene el Gobierno andaluz reunirá tanto a los comités territoriales como al Comité de Expertos porque "tendremos que tomar algunas decisiones" ante el incremento de contagios ocasionados por la variante ómicron del coronavirus durante la sexta ola, que ha llevado la tasa de incidencia de Andalucía a 841 casos por cada 100.000 habitantes, aunque ha matizado que "no están encima de la mesa restricciones como las de Generalitat de Cataluña, ni toque de queda ni medidas tan duras como en otras comunidades autónomas".

Moreno, en declaraciones a los medios en Dos Hermanas (Sevilla), donde ha visitado la empresa de inserción sociolaboral Bioalverde, impulsada por Cáritas, ha argumentado sobre la orientación de las medidas que aplicará el Gobierno andaluz una vez escuchados los comités territoriales, que se reunirán el lunes 3, mientras que el martes 4 lo hará el Comité de Expertos, que el deseo del Gobierno andaluz es que las medidas "afecten lo menos posible a la actividad económica y productiva".

Con ese referente de evitar decisiones lesivas para la economía, Moreno ha apelado consecuentemente "a la responsabilidad individual", de manera que ha instado a la población andaluza a "atenuar" su actividad en espacios compartidos, convencido de que "en nuestra mano está" la posibilidad de reducir la contagiosidad que arroja en estos momentos la variante ómicron.

"La incidencia clínica de Andalucía no es tan grave", ha sostenido el presidente de la Junta para argumentar la toma de decisiones sin la magnitud de las emprendidas en otras comunidades, por cuanto ha blandido que "estamos en la parte baja del ranking", en referencia a que la tasa de incidencia de Andalucía con 841 casos por cada 100.000 habitantes es la más baja junto a Castilla La Mancha.

Con el parámetro señalado para la adopción de medidas por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, la llegada a los 1.000 hospitalizados por coronavirus, y en una jornada en la que el Gobierno andaluz ha notificado 900 ingresados, Moreno ha reconocido que "es cierto que el nivel de incidencia, como en el resto de España, es altísimo", hasta un punto que "no habíamos visto en las oleadas anteriores", por lo que ha sostenido que "la incidencia clínica es bastante menor". El presidente, además, ha puesto de manifiesto que de haberse dado estos datos durante "la tercera ola hablaríamos de centenares de fallecidos", un hecho que ha atribuido a que "la ciencia lo ha evitado", en alusión a la vacunación como hecho diferencial entre una ola y otra.

Moreno ha emplazado la toma de nuevas decisiones sobre restricciones en Andalucía a que "estamos recabando datos y proyecciones" de los órganos asesores del Gobierno andaluz contra la pandemia y ha explicado que "por eso vamos a esperar a la semana que viene para tomar decisiones", decisión sustentada además en el hecho de la menor repercusión hospitalaria en Andalucía.

Vacunación

El presidente de la Junta ha explicado que Andalucía va a tener que "ralentizar el ritmo" de vacunación contra el coronavirus de los menores de 11 años por cuanto las existencias con que cuenta en estos momentos la comunidad autónoma son "76.500 dosis sin poner" y el ritmo de vacunación diario, según los datos ofrecidos por Moreno, es de 30.000, cifras de las que ha colegido que "en dos días no tendremos dosis suficientes".

Moreno ha trasladado que en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad se ha apuntado que a partir del lunes 3 de enero Andalucía recibirá 138.000 dosis, mientras que son 187.000 los menores de 11 años vacunados en estos momentos contra el coronavirus.

La ausencia de estocaje de dosis para la vacunación pediátrica ha supuesto, según los argumentos de Moreno, que el Gobierno andaluz no haya podido abrir la vacunación del tramo de edad de 7 años y ha lamentado que "no podemos tener a los equipos de vacunación cruzados de brazos", de manera que "es probable que no podamos completar el trabajo en toda la semana" y apelar entonces a que "no perdamos ni un minuto".

Moreno ha subrayado los 15,2 millones de vacunas administradas en Andalucía, dato que entraña que "la inmunidad con la pauta completa es de casi el 93% de la población", así como ha indicado que dos millones de andaluces cuentan ya con la tercera dosis, además de reclamar a los 421.000 andaluces pendientes de vacunar "responsabilidad", para quienes ha ofrecido "los muchos puntos de vacunación gratuita".