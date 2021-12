¿Qué debe tener un test de antígenos para ser fiable?

La Sexta noche repasó, este sábado 26 de diciembre, la última hora de la actualidad. Como es habitual, hizo especial hincapié en las novedades respecto a la COVID-19 y en una sexta ola que está revolviendo unas celebraciones navideñas al margen de lo convencional.

La colaboradora Boticaria García se centró, durante su sección, en los test de antígenos. Afirmó que todos los que se dispersan en farmacias son seguros y señaló que tienen una capacidad para detectar un positivo de entre un 95% y un 96%.

"La fiabilidad es menor que en una PCR, pero igualmente los test de antígenos son efectivos", sentenció. Sin embargo, la divulgadora quiso recalcar la importancia del momento adecuado para hacerlos: "Tiene que ser durante los cinco primeros días que tengas síntomas, aunque solo sea mocos o tos. Más allá de esos primeros días, puede que el test nos dé resultados erróneos", especificó.

En esa línea recordó que, si una persona te ha dicho que ha dado positivo el mismo día que has estado con ella, "aunque te hagas el test no va a dar positivo, porque todavía no hay carga viral y no la hay hasta el cuarto o quinto día desde el contacto, por lo que no va a dar positivo", ha indicado.

Así, alertó sobre la falsa seguridad que puede generar el haber dado negativo en un test de antígenos: "Si el test de antígenos es negativo, no tienes ninguna garantía de que no estés contagiado. Es verdad que vas a tener una carga viral baja, pero puedes estar contagiado".

Para saber qué test son fiables, García recomendó "comprar los que tengan una letra C en la caja y, debajo de esta, cuatro números. Esto significa que han sido validados por un organismo notificado", explicó.