"Me llaman diciéndome que Carmen Borrego está comiendo con el director de una revista. La conversación se ha centrado en las tensiones con su hermana. La ha puesto a caldo", así ha comenzado a relatar Kiko Hernández en Sálvame la información que le ha pasado un confidente sobre una supuesta conversación de la hija menor de María Teresa Campos en la que ha sido muy dura tanto con Terelu como con su sobrina, Alejandra Rubio.

"Carmen estaba muy afectada y no dejaba de soltar bombas sobre la relación con su familia. Estaba muy resignada y negativa. Hablaba despectivamente de su sobrina, y que a Terelu se le había ido de las manos", ha continuado la historia. Carmen Borrego, mientras, ha estado atenta a todo lo que relataba Kiko: "Estaba muy rabiosa hablando sobre su sobrina. Si Terelu escuchase lo que ha dicho Carmen Borrego, se rompía su relación para siempre".

"Es tremendo cómo se refería a Alejandra Rubio o a Terelu Campos", ha terminado de leer el tertuliano. "Según esta información, tú dijiste 'por culpa de la ***** de mi sobrina, no puedo hablar ni con mi madre ni con mi hermana. No puedo estar con ellas'".

Kiko Hernández subido en el pulpillo GTRES

"Yo ni lloré ni dije esas cosas. Aun así, no voy a desvelar conversaciones privadas que he tenido", ha explicado Carmen Borrego, negando que esa conversación fuera así. Pero Kiko Matamoros ha intervenido, atacando a Carmen con agresividad. "La relación entre las Campos no es tan idílica como nos quieren hacer creer. María Teresa está disgustadísima con la situación y con Carmen en particular".

"María Teresa no estaba muy de acuerdo con que Carmen Borrego se prestara al polígrafo", ha insistido Matamoros. Y esta revelación ha explotado en una pelea encarnizada entre ambos, sobre todo porque ella le ha acusado de malmeter entre ella y su sobrina.