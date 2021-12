Las Campos no ganan para disgustos. La noticia desvelada este martes en Sálvame de que varios documentos y fotografías de María Teresa Campos habían sido descubiertos en un descampado supuso un terremoto para el clan. Tanto es así que Carmen Borrego, al ser preguntada en directo por Sálvame, insinuó que la responsable podría ser la empresa de mudanzas, que no habría destruido la caja con su contenido.

El problema es que eso no ha sentado nada bien ni a la empresa de mudanzas, ni a Kiko Hernández, que fue el que se la recomendó a Carmen Borrego. Visiblemente molesto con ella, el colaborador de Sálvame, le ha echado en cara que acusara a sus amigos de ladrones. "Tú te crees que una persona a la que te he recomendado yo, que son amigos míos... ¿le puedes acusar de que te hayan robado la nevera y el lavavajillas? Les tuviste que pedir perdón al día siguiente".

No solo eso, sino que ha acabado insinuando que todo sería un montaje por parte de las Campos para no tener que pagar la mudanza. "Les dijiste que si era gratis a cambio de publicidad, y ahora te ha tocado pagar. A día de hoy aún no la habéis pagado", le recriminaba Kiko, ante lo que Carmen ha procedido a abandonar el plató. Jorge Javier Vázquez ha tenido que mediar para conseguir que volviera.

"Lo que no es normal que esa caja esté allí. No se puede acusar, pero alguien tiene que tener responsabilidad", ha querido añadir María Patiño para echar un capote a Carmen Borrego, que no podía dejar de llorar. "Es muy injusto esto que estás haciendo, Kiko".

Carmen Borrego, flipando GTRES

Al final nadie ha podido desvelar quién está detrás del descubrimiento de los documentos en el descampado. "Nosotros hemos peinado la zona, que parece que buscábamos petróleo, y no hemos encontrado nada", ha afirmado Jorge Javier.