Este miércoles, la revista Semana mostró unas fotos en las que se veía a Alba Carrillo y Canales Rivera en actitud cariñosa, besándose y yéndose a un hotel durante la madrugada. Y, aunque tanto el torero como la modelo desmintieron que fueran pareja, todo apunta a que tuvieron algo más que amistad, al menos esa noche.

Tras esta noticia, ambos dieron su versión en sus propios programas: el diestro de 47 años habló en Sálvame y la colaboradora de 35 lo hizo en Ya es mediodía y Ya son las ocho.

Sin embargo, durante su conexión en directo en el formato de la tarde, la hija de Lucía Pariente no se sintió del todo cómoda con el tono que, para ella, empezó a tomar la entrevista. Y es que el espacio de Sonsoles Ónega sacó a relucir un tuit en el que ella se declaraba antitaurina.

"¿En esta cena habéis hablado de los toros?", le preguntó entonces Miguel Ángel Nicolás. "Pues no, de toros no hemos hablado", respondió ella. "Para conocer a una persona tendrás que conocer su profesión y a lo que se dedica", reprochó Gloria Camila.

"Ahora mismo es colaborador de televisión, que sepa yo", contestó tajantemente Alba Carrillo. "Pero es conocido por ser torero", continuó la hija de Ortega Cano. "No, es conocido porque su tío era Paquirri", añadió la entrevistada.

Hoy soy más albista que nunca. Lo de ‘Ya son las 8’ efectivamente ha sido una encerrona, leyéndole un tweet antiguo con la hija de un torero en plató. Eso es provocar.



Cada uno se ha retratado cómo es: @AlbaCarrilloTW como una reina y Gloria Camila, en fin, mejor no lo digo. pic.twitter.com/f5zLJklFtN — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) December 22, 2021

Entonces, la modelo empezó a sentirse incómoda y echó en cara al programa la entrevista que le estaban haciendo: "Escúchame, ¿esta encerrona qué significa? Hombre, no me está gustando el matiz que está cogiendo esto, porque no he venido a debatir".

"Tengo total libertad para que no me gusten los toros y quedar con quien quiera, aunque sea torero. Y no me tenéis que llamar inculta, porque no lo soy", criticó y aprovechó para lanzar una pulla a Gloria Camila. "Hay que conocer las cosas para poder opinar, igual opino porque las conozco, como de Rocío Carrasco. Y ya hemos terminado la conexión".

"Opinas demasiado, diría yo", contestó la hija de Rocío Jurado. "Ay, Dios mío de mi vida. Vaya encerrona, Miguel Ángel [Nicolás], vaya encerrona", decía Alba Carrillo mientras se quitaba el micrófono y se levantaba.

"Yo lo que le he dicho es que la animo a que vaya de verdad a una corrida para determinar si le gusta o no", aclaró Gloria. "Lo que pasa es que Alba siempre termina yéndose de los platós, de los programas y de los realities cuando algo no le gusta. Y la pullita de sacar a Rocío Carrasco en el tema para defender algo me parece lamentable".

El zasca de Alba a la familia de Gloria Camila

Alba Carrillo decidió dejar el tema, pero, a la mañana siguiente, la modelo acudió a Instagram para responder mediante un story. "A los que empujan, a los que conducen bebidos, a los que cobijan la agresividad, a los que llaman mala madre...", se dirigió, referencias que recuerdan a personas como Rocío Flores, Ortega Cano o Antonio David.

"Aun así, se permiten el lujo de dar lecciones de moral. A veces uno se va... porque no es su guerra, porque no tiene las mismas armas o porque no está dispuesto a que le dé lecciones alguien que debería callar", dijo sobre su marcha de Ya son las ocho en directo.